ЕСПЧ коммуницировал 130 жалоб от задержанных на протестах в Москве

Европейский суд по правам человека коммуницировал 130 жалоб от задержанных на акциях оппозиции в центре Москвы летом прошлого года. Всего таких жалоб - более пятисот.

Координатор правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Александра Баева сообщила, что принятые жалобы объединили для рассмотрения. По словам Баевой, которую цитирует агенство "Интерфакс", "это установившаяся практика ЕСПЧ, поскольку суд давно решил, что задержания граждан на мирных митингах, даже несогласованных, абсолютно незаконны".

В июле 2019 года в Москве начались массовые протесты против недопуска оппозиции до выборов в Мосгордуму, которые продолжались почти два месяца. За это время полиция задержала свыше 3 тысяч человек. По итогам одной из акций, которая прошла 27 июля, Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Более 20 задержанных были отправлены в СИЗО. Некоторым из них вынесли обвинительные приговоры, связанные с лишение свободы.

Правозащитники настаивают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "насилие в отношении полицейских", в Москве не происходило.