Число погибших и раненых при взрыве в порту Бейрута возросло. ВИДЕО

В столице Ливана Бейруте после мощного взрыва в порту продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушений.

По последним данным, которые приводит агентство Reuters, погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч – получили ранения. Без крова остались 250 тысяч жителей. Число погибших, как полагают власти, будет расти. После взрыва пропавшими без вести считаются десятки людей. Спасатели ищут их под завалами.

Взрыв в портовой зоне Бейрута произошёл 4 августа. Взрывной удар ощутили даже на Кипре. Здания оказались повреждены на половине городской территории. Большое количество строений разрушено, в них выбиты стекла, двери. Часть мебели из помещений вылетела на улицы. Ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Власти Ливана заявили, что причиной произошедшего стали почти три тысячи тонн хранившейся на складе в порту аммиачной селитры, которая используется при производстве сельхозудобрений, а также для изготовления взрывчатки и ракетного топлива. По версии следствия, вещество на протяжении шести лет содержалось в небезопасных условиях, и халатность в итоге привела к трагедии.

Правительство страны ввело на территории Бейрута режим чрезвычайного положения сроком на две недели. Расследование обещают провести в кратчайшие сроки. Кабинет министров распорядился отправить под домашний арест чиновников, ответственных за хранение селитры.

По информации СМИ, вещество в своё время было конфисковано с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину, который сейчас живёт на Кипре. В 2013-м году судно Rhosus, ходившее под молдавским флагом, из-за проблем с электроникой было вынуждено встать на стоянку в порту Бейрута - на пути из грузинского Батуми в Мозамбик. Ливанские власти запретили судну выходить в море, груз - конфисковали.

Борис Прокошев, бывший капитаном судна на момент тех событий, подтвердил в интервью изданию Сибирь.Реалии, что Rhosus принадлежал Гречушкину. По словам Прокошева, бизнесмен до сих пор не выплатил морякам с судна долг по зарплате в десятки тысяч долларов, но все попытки привлечь его к ответственности в России ни к чему не привели, так как Гречушкин там больше не живёт. При этом во взрыве в порту Бейрута Борис Прокошев винит власти Ливана. "Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор – и вот что получилось", - говорит Борис Прокошев.