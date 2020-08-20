Лицом к событию. Кто хочет убрать Алексея Навального?

Покушение на жизни лидера российской оппозиции в разгар белорусского кризиса? Протест в Беларуси и Башкирии обсуждаем с политиком Дмитрием Гудковым, писателем Виктором Шендеровичем. Репортаж Артура Асафьева из Башкирии. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30793910.html