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Лицом к событию. Кто хочет убрать Алексея Навального?

Лицом к событию. Кто хочет убрать Алексея Навального?
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Лицом к событию. Кто хочет убрать Алексея Навального?

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Покушение на жизни лидера российской оппозиции в разгар белорусского кризиса? Протест в Беларуси и Башкирии обсуждаем с политиком Дмитрием Гудковым, писателем Виктором Шендеровичем. Репортаж Артура Асафьева из Башкирии. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30793910.html

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