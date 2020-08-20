Время Свободы: "По совокупности деятельности". Был ли отравлен Алексей Навальный

Алексей Навальный без сознания госпитализирован в Омскую больницу, его соратники уверены, что политика отравили***Британский актер, режиссер и писатель Стивен Фрай поддержал уволенных актеров минского Театра имени Янки Купалы и других участников белорусских протестов***Восемьдесят лет назад было совершено покушение на Льва Троцкого