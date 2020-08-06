Facebook впервые удалил пост Трампа, Twitter — забанил аккаунт его штаба

Facebook удалил сообщение президента США Дональда Трампа о короновирусе. Запись в официальном аккаунте президента США содержала отрывок из интервью телеканалу Fox News. В разговоре Трамп настаивает на возобновлении занятий в школах и говорит, что, по его мнению, дети обладают почти полным иммунитетом от вируса.
Представитель Facebook заявил, что высказывания главы Белого дома содержат ложную информацию. Публикация таких видео противоречит политике соцсети по вопросам коронавируса. Facebook ранее удалял рекламные ролики избирательного штаба Трампа, но пост президента удалён впервые.
Фрагмент интервью Трампа также был размещён в твиттере его избирательного штаба. Руководство Twitter заблокировало учётную запись, сославшись на то, что сообщение содержит дезинформацию о коронавирусе.
Предвыборный штаб президента США назвал действия соцсетей предвзятыми и обвинил Facebook и Twitter в подыгрывании демократам. "Президент привел факты, которые свидетельствуют, что дети менее подвержены заражению коронавирусом", - сообщила представитель штаба Трампа Кортни Парелла. Белый дом ситуацию пока не прокомментировал.
- В конце мая президент США подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи Закона о порядочности в СМИ. Он рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов пользователей. Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.
- По словам Трампа, цель указа – защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.
- Представители Twitter, Facebook и Google в ответ раскритиковали указ президента.
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