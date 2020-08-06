Перед оглашением приговора "Новому величию" задержали активистов

Несколько десятков человек собралось в Москве, у Люблинского суда, перед оглашением приговора по делу "Нового величия". Радио Свобода ведёт прямую трансляцию в соцсетях.

Полиция задержали активиста в полицейской форме. Он перерезал горло манекену, брызнула красная краска.

Вместе с активистом задержали ещё троих человек. Двое были в форме полиции, другой – держал в руках плакат.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что приставы прекратили пускать людей в здание суда. Поддержать обвиняемых пришли оппозиционные политики Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Николай Рыбаков, Юлия Галямина, писатель Дмитрий Быков, правозащитник Лев Пономарёв.