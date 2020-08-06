Перед оглашением приговора "Новому величию" задержали активистов

Несколько десятков человек собралось в Москве, у Люблинского суда, перед оглашением приговора по делу "Нового величия". Радио Свобода ведёт прямую трансляцию в соцсетях.
Полиция задержали активиста в полицейской форме. Он перерезал горло манекену, брызнула красная краска.
Вместе с активистом задержали ещё троих человек. Двое были в форме полиции, другой – держал в руках плакат.
Корреспондент Радио Свобода сообщает, что приставы прекратили пускать людей в здание суда. Поддержать обвиняемых пришли оппозиционные политики Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Николай Рыбаков, Юлия Галямина, писатель Дмитрий Быков, правозащитник Лев Пономарёв.
- Уголовное дело в отношении сообщества "Новое величие" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, его участники создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.
- Обвиняемые Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев находятся в СИЗО, а еще трое – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом. Ни один из подсудимых вину не признал.
- Прокуратура запросила для троих обвиняемых до 7,5 лет лишения свободы. Анне Павликовой гособвинение попросило назначить 4 года условно.
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