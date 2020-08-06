В Минске сотрудники МВД задержали начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Это произошло на выходе из Литовского посольства неподалёку от центра города. Мороз подавала документы на визу. С ней провели беседу, после чего она была отпущена.

Тихановская – оппозиционный кандидат, обещающий устроить новые выборы президента после своей победы, куда будут допущены все кандидаты. Вокруг неё объединились штабы арестованного кандидата Виктора Бабарико и незарегистрированного кандидата – бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа, началось досрочное голосование. От власти баллотируется правящий с 1994 года президент Александр Лукашенко. Многие его политические соперники арестованы, многие выдавлены из страны.

4 августа Лукашенко раскритиковал оппозицию в ходе послания народу и парламенту, заявив, в частности, что действующая Конституция сосредотачивает слишком много сил в руках президентской власти, что делает приход другого кандидата опасным для страны. “Беларусь – наша. Она – любимая. А любимую не отдают”, – заявил глава государства.