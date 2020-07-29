"Феминизм победил в Беларуси". Тихановская покоряет соцсети

В Беларуси, где Александр Лукашенко планирует избраться на шестой президентский срок, не прекращаются митинги и пикеты - после того, как лидеров оппозиции арестовали, на их место пришли новые, причем все они - женщины. На президентские выборы зарегистрировалась в качестве кандидата Светлана Тихановская, жена арестованного политика Сергея Тихановского, которую поддерживают Вероника Цепкало, жена незарегистрированного оппозиционного кандидата Валерия Цепкало, и Мария Колесникова, глава штаба третьего оппозиционера - Виктора Бабарико.

Провластные белорусские комментаторы придумывают для этой кампании обидные эпитеты, называя ее "бабьим бунтом" и рекомендуя ее сторонникам клеить на себя прокладки, а Тихановская тем временем собирает многотысячные толпы на митингах и вызывает нешуточное восхищение у российских соседей.

Иван Филиппов

подписан в твиттере на несколько крутейших белорусских аккаунтов и с замиранием сердца слежу за развитием событий. единственная зарегистрированная оппозиционная кандидатка и её сторонницы собирают в городах, городках и деревнях огромные толпы.

а зарегистрировали кандидатку знаете почему? потому что Лукашенко, также как и Путин, живет в прошлом веке и мыслит давно умершими категориями: да кто ж за бабу проголосует? смех один - а давайте её зарегистрируем, поржем как она на всю страну осрамится.

ну посмотрели.

теперь очень интересно чем вся эта история закончится.

НЕБОЖЕНА

В Беларуси три женщины ведут борьбу против Лукашенко. Всех мужиков пересажали. У Тихановской муж сидит, детей прячут за границей. Три красивые сильные женщины — их последняя надежда. Вот кого наши феминистки должны поддержать!

Андрей Лошак

Пока русские либералы ведут в фб гендерные баталии, в Беларуси происходит торжество феминизма в политике. Батька превентивно пересажал всех кандидатов в кандидаты (один успел сбежать в Россию), но так получилось, что жену одного из репрессированных конкурентов - Светлану Тихановскую - по какому-то недосмотру зарегистрировали. И дальше произошло неожиданное - особенно для такого сексиста как батька. Тихановская объединилась с женами двух других незарегистрированных кандидатов в единый предвыборный штаб, и теперь они женским триумвиратом покоряют Беларусь, собирая на митингах невиданные раннее толпы людей. Тихановская - еще вчера скромная домохозяйка и мать двоих детей - преобразилась в пламенную Жанну Д'Арк, толкает антилукашенковские речи, народ ей хлопает, верит и, кажется, уже видит своим новым президентом. Отдельный мистический прикол - это то, как Тихановская похожа на "Еву" Сутина - конфискованную Лукашенко картину из коллекции арестованного кандидата Бабарико, ставшую символом нынешних протестов ("евалюции").

Из этого я делаю два вывода: неочевидный и очевидный. Неочевидный: время диктатур стремительно подходит к концу. Очевидный: парни, не обижайте женщин, вам же дороже выйдет.

Елена Лукьянова

И мне тревожно и одновременно гордо. Прекрасные женщины.

Публичные выступления и интервью Светланы Тихановской убедили многих в том, что она действительно могла бы возглавить страну.

Максим Горюнов

посмотрел выступление Тихановской.

если в итоге Лукашенко ей проиграет,

с точки зрения драматургии,

это будет запредельно красивый финал.

Лукашенко начал с того, что будучи никем,

смог победить Вячеслава Кебича - почти всесильного коммунистического босса,

бывшего директора станкостроительного завода имени Кирова.

по постсоветским правилам,

первым президентом Беларуси

должен быть быть Кебич,

а не глава бедного совхоза не пойми откуда.

но случилось чудо, магия, волшебство

и человек не пойми откуда

победил выпускника Высшей партийной

школы ЦК.

Калинкина и покойный Шеремет потому и назвали свою биографию Лукашенко «Случайный президент».

по слухам, за несколько лет до своей победы Лукашенко лупил совхозников чтобы те не пили

и передал совхозный трактор

своему тестю.

теперь Лукашенко сам всесильный босс.

власти и ресурсов у него во сто крат больше

чем у Кебича.

против него обычная учительница английского языка.

как она сказала, ей власть не нужна,

ей бы мужа освободить

и вернуться «к своим котлетам».

судя по тому, как на ее выступления реагируют

беларусы, у неё есть шанс победить.

и это, повторюсь, было бы красиво.

будучи никем, победить всесильного босса,

а став всесильным боссом

проиграть школьной учительнице - это качели героя греческой драмы.

Мария Кувшинова

Беларусь превратилась в остросюжетный гендерный боевик. Не допущенный кандидат Валерий Цепкало с двумя сыновьями бежал в Россию, его жена Вероника осталась «со своими боевыми подругами», чтобы продолжать борьбу (не могу припомнить похожих гендерных инверсий). После того, как Лукашенко сообщил, что применит для подавления волнений армию, женщины Беларуси записали ролик, с обращением к военным. Светлана Тихановская дала BBC интервью без переводчика, картинка выглядит красноречиво: выходит типа домохозяйка, и она современнее и адекватнее дяденьки-диктатора.

Наталья Василевич

Интересно, что Светлана Тихановская ни разу не называет Лукашенку по имени. Только «действующая власть». Ничего личного.

Константин Сонин

Речь Тихановской - спокойнее, чем у президента Путина или лидера оппозиции Навального, но вместе с тем у неё есть обертоны и того, и другого. Оппозиционеру легко звучать как оппозиционер, вызов обычно - как выглядеть будущим президентом. Вот эта комбинация того, как Тихановской удаётся жестко критиковать Лукашенко, и в то же время не называть его по имени - это по-американски. А вот одновременно выглядеть беззащитной и, прямо по-путински, "матерью нации", обещающей гражданам защиту и процветание - это к американским речам отношения не имеет, это просто вообще поразительно.

... Если бы я был параноидальным конспирологом - как сам Лукашенко и его ближайшее окружение - я бы подумал, что весь мир сговорился против него. Хотя это всего лишь белорусский народ.

Российским консерваторам, впрочем, Тихановская не нравится — она высказывается против союзного государства с Россией. "Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять. Мы и так дружим, у нас множество связей — дружеских, родственных. Конечно, отношения должны быть хорошими, надо продолжать развивать экономические связи. Но все это должно быть на равных, в интересах обеих стран", - заявила Тихановская в интервью Медузе.

Егор Холмогоров

Ну в общем исходя из таких пассажей ничего хорошего от Тихановской ожидать не приходится. Наверное именно они мне запали в память, когда я обозначил ее как русофобку. Белорусская независимость и все такое - как высшая ценность и т.д. - это и есть русофобия в реальном ее выражении применительно к Белоруссии.

То есть понятна надежда на Тихановскую, как на средство разблокировать Белоруссию от Лукашенко и запустить процессы. Но в целом это выглядит безнадежно именно потому что классическое - с одной стороны лжепророссийский Лука, с другой стороны освободительные и хорошелицые Мудищевы.

Многие россияне проводят параллели между происходящим в Беларуси и митингами в Хабаровске.

Леонид Павлючик

Наше подлое ТВ замалчивает не только протесты в Хабаровске, но и события в соседней Беларуси. А там развернулось целое народное движение против бессменного (26 лет) владычества Лукашенко, которого оппозиция сегодня иначе как «тараканом» не называет. Президентские выборы, которые в очередной раз вознамерился выиграть Лукашенко, там назначены на 9 августа. Последний тиран Европы (за это звание, впрочем, идет упорная борьба с восточным соседом) под надуманным предлогом отстранил от выборов, а то и бросил в тюрьму почти всех своих сильных соперников. В том числе и бизнесмена, политика, популярного блогера Сергея Тихановского.

И тогда на выборы вместо мужа пошла жена Тихановского – молодая женщина, мать двух детей, которую Лукашенко за соперника (соперницу) не посчитал. Как выяснилось, зря. У «слабого», по его мнению, кандидата оказался сильный характер, ясный ум, незаурядный масштаб мышления, острое чувство справедливости. В случае своей победы (а она близка к этому, рейтинг Лукашенко, по некоторым оценкам, составляет 3 процента) Светлана обещает в течение полугода провести новые -- открытые, честные, по-настоящему демократичные выборы. Разумеется, с участием тех кандидатов, которые сейчас сидят в тюрьме.

Митинги в поддержку Тихановской в эти дни проходят во всех белорусских городах – Минске, Могилеве, Бобруйске, Гомеле -- и собирают десятки тысяч людей. Понятно, почему наше безгласое, запуганное, прикормленное властью ТВ боится рассказывать об этом. Беларусь, как и Хабаровск, могут показать воодушевляющий пример всей России.

Михаил Рошняк

Символично, что с дальнего запада и Дальнего Востока бывшего Советского Союза забрезжил свет перемен...

Евгений Казачков

Если Тихановская победит Лукашенко, то Хабаровск присоединится к Беларуси.

Игорь Свинаренко

На белорусско-хабаровской границе всё спокойно

Главное сходство пока в том, что ни в Беларуси, ни в Хабаровске власть пока не решилась на силовое подавление протеста. Многие, впрочем, уверены, что без ОМОНа Лукашенко не обойдется.

Эль Мюрид

Обстановка в Белоруссии становится все менее определенной. Лукашенко сумел раздавить всех своих оппонентов-кандидатов, попросту не допустив до кандидатства наиболее опасных с его точки зрения. Однако недооценил угрозу со стороны кандидата-женщины. Вокруг Светланы Тихановской сейчас стихийно сгруппировался весь белорусский протест, который носит не только политический, а скорее, психологический характер. Пять сроков Лукашенко - это уже очень много даже в такой вполне консервативной стране, как Белоруссия.

При таких настроениях работает уже не рациональное мышление, а чистая психология, иррациональные соображения. И этого Лукашенко не учел, хотя прямо сейчас, буквально на бегу, его режим пытается перестроиться.

Технически победа Лукашенко почти что предрешена - очевидно, что ЦИК пойдет на любые фальсификации. Однако цена победы может оказаться неожиданно неприятным открытием для белорусского президента. Он вполне может повторить сюжет Мадуро, который сфальсифицировал выборы 18 года, и перестал быть легитимным для Запада. Для Лукашенко это станет чрезвычайно неприятным моментом, так как он строит свою политику на маневре между Западом и Россией, после победы (если она состоится на самом деле) одну из опор этой политики он утратит.

Кремль, безусловно, заинтересован в победе Лукашенко. Причем именно в таком формате - утраты им легитимности. В таком случае аннексия и окончательная оккупация Белоруссии станет практически предрешенным вопросом. Лукашенко выйдет победителем ослабленным и практически неспособным к сопротивлению.

Однако даже в диктатурах случаются системные сбои. Возможен такой сбой и у белорусской диктатуры. Сейчас сложно оценить степень усталости белорусов от Лукашенко, как сложно было оценить степень усталости хабаровчан от Шпорта в 18 году. Вариант Хабаровска, но уже на территории всей Белоруссии, совершенно не исключен. Безусловно, машина включит террор, который и сейчас находится на весьма высоком уровне, но у террора есть и обратная сторона - радикализация протеста. И совершенно неясно, как поведут себя белорусы после оглашения итогов выборов. Которые, конечно, озвучат в пользу Лукашенко в любом сценарии. Ждать осталось, в общем-то, недолго.

Борис Пастернак

Прежний лозунг у Лукашенко был про коронавирус — «всех вылечит трактор». Теперь лозунг другой, предвыборный — «кого не вылечил трактор, тех долечит ОМОН». Нынешний рупор Лукашенко из правительственной газеты призвал оппозицию рыть себе могилы. Не политические могилы, нет — на кладбищах. Все по-настоящему, игры кончились.

Раньше ведь как было?

— Действующий президент идет на шестой срок.

— А мы выдвигаем альтернативных кандидатов. Вот вам Тихановский.

— А мы его арестуем раз пять по пятнадцать суток, чтоб до самых выборов.

— Тогда вот вам Бабарико!

— А мы и его арестуем, а банк отберем.

— А вот вам Цепкало!

— А мы его голоса забракуем и до выборов не допустим.

— А вот вам тогда жена Тихановского! А с ней заодно жена Цепкало и руководитель штаба Бабарико. Что вы с тремя женщинами сделаете?

— А мы… А мы… А у нас в избирательных комиссиях будут только свои! А мы наблюдателей на участки не пустим! А мы досрочное голосование растянем на трое суток!

Я все жду, когда кто-нибудь из ЦИКа или из местных избирательных комиссий закричит:

— Мы честные, ответственные люди! Мы подсчитаем все голоса так, что не возникнет ни единой претензии к процедуре! Мы больше всех заинтересованы в том, чтобы все было по закону и по совести!

Нет. Не кричат. Стесняются.

А Лукашенко больше не стесняется. Он уже объявил всю программу. 10 августа ЦИК провозглашает его победителем. Начинаются народные волнения и уличные беспорядки, с которыми милиция не справится. Усмирять оскорбленный обманом народ будет поручено армейскому спецназу и десантникам. Президент сейчас мечется между этими достойными подразделениями и лично сообщает им о предстоящей позорной миссии.

Для убедительности намерений на 1 августа в Минске назначен парад войск ВДВ. Да что там парад в столице! У нас в Дудутках, в Музее народного быта и ремесел, к некоторому ошеломлению посетителей, прошли показательные выступления армейского спецназа с пальбой из автоматов и освобождением мифических заложников.

Такое вот "народное ремесло".

Дмитрий Навоша

Народная любовь у президента зашкаливает настолько, что пока Тихановская объезжает города Беларуси, по три в день (и в каждом – рекордные по масштабу митинги за всю историю; приложенное фото - из Гомеля, где пришли более 10 тысяч), Лукашенко наносит визиты в основном к опричникам. ВДВ, спецназ, сегодня – ВВ. Где на его глазах «разогнали демонстрацию».

По Минску почти каждый уже день уже катают военную технику – нарочито, чтобы видели все, вчера пара БТРов устроила ДТП. Вы еще не видали такой предвыборной кампании. Да и никто, наверное, еще не видал. На попытках хоть как-то вернуть симпатии людей Лукашенко поставил крест. Только запугивание и террор.

Пропаганда качает не успевшее отключиться от ТВ население тяжелыми психотропами, как в последний раз, без всяких уже логических связок. «Команда Тихановской предлагает надевать на запястье по пути на избирательные участки белые браслеты / повязки / ленты, чтобы затруднить обжуливание на «выборах»? – Майдан, третий рейх, майдан, война, методички, разруха. кровь, голод, майдан, майдан».

Александр Морозов

10 августа в Беларуси будет интересным днем. Ведь в ходе этой кампании сложилось нечто вроде "народного фронта".

Роман Попков

Очень крутая сейчас Беларусь, невероятно крутые и прекрасные Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало. Очень удачная красно-белая эстетика. Взрывчатый симбиоз женственности и энергичности – противоположность лукашенковской стилистике, реакционной, колхозно-мужицкой.

Знаю, что белорусов все уже достало смертельно, что они уже готовы и созрели. Но я правда не понимаю все равно, что они будут делать в день после выборов, когда Лукашенко и Ермошина объявят о 75% своей победы, а на улицы городов республики выйдут войска и спецназ.

Надеюсь конечно, что есть какая-то стратегия.

Есть и комментаторы, которые считают, что без Лукашенко Беларуси вряд ли станет лучше.

Алексей Лапшин

Сторонники отстранения Лукашенко от власти любой ценой, как вы представляете дальнейшие перспективы в сложившейся исторической ситуации? Кисельные реки, молочные берега? Я считаю, что отстранение Лукашенко при той альтернативе , которая предлагается, приведёт к печальным последствиям. При всех оговорках Лукашенко на сегодняшний день является единственным гарантом белорусского суверенитета. Есть в этом вина и самого батьки, зачистившего политическую площадку. Однако не следует ставить в один ряд белорусского президента и Путина. Несмотря на общий авторитаризм, они представляют разные модели постсоветского социального устройства. Модель, сформировавшаяся в Беларуси, несмотря на многие издержки, отвечает интересам народа в значительно большей степени.

Можно, конечно, сказать: зачем нам сравнения с путинской Россией; нужно выбирать европейский путь. Но поезд в этом направлении уже ушёл. Мир вступил в эпоху глобальных, тектонических трансформаций и ожидать, что в Евросоюзе Беларусь сейчас встретят с распростёртыми объятиями - крайне наивно. Вся международная система переживает тяжелейший кризис, идёт переход к совершенно новому социально-экономическому укладу. На этом фоне лозунги нынешней белорусской оппозиции выглядят старомодно и провинциально. ( Я совсем не против оппозиции Лукашенко, которая будет мыслить в иных социальных категориях.)

Выдвигаемые кандидаты от оппозиции плохи уже тем, что не являются фигурами, прошедшими самостоятельный и серьёзный политический путь. Это люди, вынесенные на поверхность конъюнктурной волной. С другой стороны, ставка на женщин - хорошо продуманная технология, учитывая нынешний гендерный бум. Расчёт на очень бурную поддержку общественного мнения Запада. Прибавьте желание наказать Лукашенко за непокорность во время карантина . Непокорные "ковидному" диктату зачищаются. Трудно приходится Лукашенко на этих выборах , хотя конкретные соперники у него слабые. В случае его отстранения, Беларусь потеряет то, что есть, а приобретёт не европейскую интеграцию, а хаос и конфликты. Страну просто сожрут российские олигархи и международный капитал. Желаю белорусам спокойствия и взвешенности, которые им очень свойственны.

Другие убеждены, что власть диктатора подходит к концу.

Вадим Чаюков

Беларусы много лет были потерянными, слабыми экономически, разробщенные по доходам, и местам жительства, живущие в регионах, и столице, деревнях, и за пределами Беларуси, айтишники и заводчане, преподаватели и студенты, старшее поколение, и импульсивные 18-летние.

Объединить их смог один человек - Александр Григорьевич Лукашенко, что наверное и явилось главным его достижением за более чем 25 лет президенства. Он настолько опостылил всем, и все уже так четко видят его ложь, его ошибки и лицемерие, что объединяются или высказывают каждый по отдельности свою позицию. И старый и молодой, и ещё подросток, и житель глубинки, и столичный житель, и беларус зарубежья. Эта ситуация впервые одновременно сплотила людей, и децентрализовала их. Потому что нет никакого лидера, вокруг которого они сплотились, есть лидер против которого они сплотились. Каждый по отдельности, и все вместе, постами в соцсетях, и выходами на акции, поддержкой кандидатов или недоверием к действующей власти, поддержке незаконно посаженных, или тех, кто заболел из-за того, что коронавируса нет и это просто психоз. И единственная задача всех беларусов сейчас скинуть этого человека. Мирно попросив его с места, которое он занимает уже 26 лет.

Не может 3 из 3 реальных кандидатов в президенты оказаться преступниками. Раньше кандидатов сажали после выборов, сейчас сажают заранее.

Сидят 2 из 3 реальных кандидатов, третий сбежал в Москву

Не могут быть дети 3 кандидатов преступниками. Сын одного из кандидатов точно также сидит, дети двух других кандидатов вынуждены были покинуть страну из за угроз. Не могут жены всех кандидатов быть преступницами. 3 женщины объединили свои штабы, одна из жен - главный претендент на пост президента, и впервые такая необычная компания идёт на выборы. Люди готовы поддерживать всех, кандидатов, их жен, детей, блогеров, которые точно так же сбегают из страны, если их не успевают задерживать и ведут уже от туда стотысячные каналы в Telegram.

В регионах тысячи людей приходят ежедневно на встречи с кандидатами в президенты - женами декабристов, сидящих в тюрьмах или уехавших из страны. Вот так феминизм внезапно победил в Беларуси, и 3 хрупкие женщины показали, что в критической ситуации они готовы взвалить на себя такую ношу, даже если им очень не хотелось этого ещё несколько недель назад. Каждый делает, что может, вносит свою лепту в общее дело.

Ровно год назад я писал, что не может существовать 2 такие разные Беларуси - современной богатой и открытой Беларуси, и одновременно запуганной отсталой, и живущей страхами перед властью и ментами.

И действительно за последние месяцы Беларусь стала другой, общество растет и люди подтягиваются друг за другом, все как один и каждый сам за себя. А на дно всех тянет один человек, пытающийся навязать народу свою картину мира с обосраными коровами, намолотами, отчитыванием подчинённых, ротарными жатками, врагами кругом, и внутри, свядомыми, пятой колонной и майданами. Он единственный лучше всех в мире знает что нужно делать. Нет, Саша, только народ знает что нужно делать, и делать это должен он, а явно не ты.

Александр Лукашенко перед народом в ходе предвыборной кампании не выступает, предпочитая посещать военные части, где ему демонстрируют тренировочные разгоны протестов. А еще бессменный президент Беларуси заявил, что переболел ковидом "на ногах" - видимо, чтобы убедить сограждан в верности своей политики отрицания опасности вируса. Но большинство комментаторов первым долгом бросились вспоминать, с кем успел повстречаться президент за последние недели.

Александр Фельдман

⚡️⚡️⚡️ Лукашенко заявил, что перенёс коронавирус «бессимптомно».

Два вопроса:

1. До парада 24.06 или после?

2. Неужели с рейтингом всё настолько плохо?!

Максим Юдин

Стас Михайлов, Олег Гайдукевич, Герман Греф, Филипп Киркоров, Владимир Путин, Андрей Кривошеев, Наталья Кочанова, Таисия Повалий, Никола Пашинян, Александр Солодуха - вот далеко неполный список контактов первого уровня!

Где в последний месяц бывал Лукашенко, который перенес коронавирус на ногах?

В ответ на заявление Лукашенко пресс-секретарь Путина Песков уже сообщил, что российский президент "чувствует себя нормально". В Кремле о том, что Лукашенко болел, не знали.

НЕЗЫГАРЬ

Казалось бы - пик безответственности и самодурства белорусского лидера.

Перенес болезнь на ногах- перезаражал: работал, проводил совещания, встречался с Президентом России, с высшими чиновниками России.



Но что-то говорит, этот лукашенковский коронавирус всего лишь паблик хайп, чтобы скрыть реальное состояние здоровья Лукашенко.

А оно, как говорят из окружения, серьезно ухудшилось в последнее время.

Антон Орех

Есть ещё один ресурс - покушение. Благополучно пережитое или предотвращение. Скоро выборы!

Предвыборным трюком многие комментаторы посчитали и новость официального агентства БЕЛТА, в которой со слов президента Беларуси сообщается, что под Минском задержали боевиков "иностранной частной военной компании" - какой стране принадлежит эта компания, Лукашенко не уточнил.

Шутки шутками, однако оппозиционеры всерьез опасаются, что "задержание боевиков" может быть использовано как предлог для отмены выборов.