Макрон: без реформ против коррупции Ливан продолжит тонуть. ВИДЕО

Без антикоррупционных реформ ситуация в Ливане будет только ухудшаться, страна "продолжит тонуть", заявил президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Бейрут.

Макрон стал первым зарубежным лидером, приехавшим в Ливан, бывшую французскую колонию, после разрушительного взрыва в порту Бейрута.

По последним данным министерства здравоохранения страны, жертвами трагедии стали не менее 137 человек, около 5 тысяч – получили ранения и травмы. Мощной ударной волной разнесло часть порта. Серьёзные разрушения есть и в кварталах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва. Без крова остались не менее 250 тысяч жителей ливанской столицы.

Франция, в числе многих других государств мира, предложила властям Ливана помощь в ликвидации последствия катастрофы. В Бейруте французский лидер Эммануэль Макрон побывал в пострадавшей портовой зоне, осмотрел часть повреждённых зданий, пообщался с жителями. Многие из них жаловались на ливанские власти, говорили, что стране нужна революция и смена "нынешнего режима". Кто-то из толпы выкрикнул: "Приходите править нами!". Макрон в ответ пообещал, что сделает всё возможное, чтобы убедить ливанское руководство в необходимости реформ и политических изменений. Он также подчеркнул, что "гуманитарная помощь не должна осесть в руках коррупционеров".

Ливанское следствие полагает, что к трагедии в Бейруте, которая произошла 4 августа, привела халатность, а именно – хранение в небезопасных условиях почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Это вещество, используемое для получения сельхозудобрений и известное своей взрывоопасностью, шесть лет назад было конфисковано с торгового судна. По данным ливанских СМИ, в день взрыва на складе велись сварочные работы. Заделывали дыру, чтобы внутрь не могли проникнуть посторонние. По неосторожности начался пожар, вызвавший взрыв.

Многие жители винят в халатности, бесхозяйственности, а также в коррупции именно власти Ливана, который переживает сейчас самый серьёзный за многие годы экономический кризис.