Сенаторы США грозят санкциями германской компании

Трое сенаторов США - Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон - в письме руководству германской компании Fährhafen Sassnitz предупредили его, что в случае, если она продолжит предоставлять материально-техническую поддержку проекту "Северный поток-2", она столкнётся с серьёзными последствиями, связанными с санкциями США.

Письмо было отправлено 5 августа, его цитирует в четверг германская газета Handelsblatt. Компания, ставшая адресатом письма сенаторов, управляет портом Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода по дну Балтийского моря и который используют суда, которые предположительно будут достраивать газопровод.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток-2", вы разрушите будущее финансовое состояние своей компании" - говорится в письме. Сенаторы утверждают, что как только суда "Академик Черский" и "Фортуна", находящиеся в порту, приступят к укладке труб по дну Балтийского моря, германская компания будет подвергнута санкциям США.

В прошлом году Круз отправлял похожее письмо руководству швейцарской компании Allseas, суда которой занимались укладкой труб. Это было сделано после того, как США приняли законопроект, предусматривающий санкции против владельцев трубоукладчиков. Allseas тогда вышел из проекта, с тех пор сооружение газопровода так и не возобновилось. Новые санкции против компаний, помогающих реализации "Северного потока-2", сейчас рассматриваются в Конгрессе. Формально они ещё не вступили в силу, однако госсекретарь Майк Помпео ранее дал понять, что США могут наложить необходимые санкции, воспользовавшись уже существующими законами.

Соединённые Штаты выступают против завершения проекта "Северный поток-2" - трубопровода из России в Германию - заявляя, что он угрожает энергетической безопасности Европы, делая её зависимой от России. В Германии с такой трактовкой не согласны, Берлин неоднократно заявлял, что не принимает экстерриториальных санкций.

Когда будет возобновлено сооружение газопровода - пока неясно. В четверг стало известно, что российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки газопровода. При этом МРТС не является собственником "Фортуны", а арендует её.