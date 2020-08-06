В Екатеринбурге полиция задержала внештатного автора Радио Свобода и "Новой газеты", активистку "Открытой России" Елену Шукаеву. Сотрудники МВД заявили, что это связано с акцией солидарности с Хабаровском, которая прошла в Екатеринбурге 1 августа. Об этом сообщает "Новая газета".

Шукаеву задержали возле её дома. Она считает, полиция заинтересовалась ей из-за попытки заснять жёсткое задержание одного из участников акции. Шукаеву обвиняют в нарушении порядка проведения публичной акции. Ей грозит административное наказание. Она сообщила, что её на ночь перед судом оставляют в полиции.

В разных городах России 1 августа прошли акции солидарности с жителями Хабаровска, которые протестуют против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митинги и шествия не были согласованы с властями – в соцсетях активисты объявляли, что выйдут на главные площади городов, чтобы "кормить голубей".