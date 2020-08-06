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В Екатеринбурге задержали журналистку Елену Шукаеву

В Екатеринбурге полиция задержала внештатного автора Радио Свобода и "Новой газеты", активистку "Открытой России" Елену Шукаеву. Сотрудники МВД заявили, что это связано с акцией солидарности с Хабаровском, которая прошла в Екатеринбурге 1 августа. Об этом сообщает "Новая газета".

Шукаеву задержали возле её дома. Она считает, полиция заинтересовалась ей из-за попытки заснять жёсткое задержание одного из участников акции. Шукаеву обвиняют в нарушении порядка проведения публичной акции. Ей грозит административное наказание. Она сообщила, что её на ночь перед судом оставляют в полиции.

В разных городах России 1 августа прошли акции солидарности с жителями Хабаровска, которые протестуют против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митинги и шествия не были согласованы с властями – в соцсетях активисты объявляли, что выйдут на главные площади городов, чтобы "кормить голубей".

  • После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах больше трёх недель проходят массовые митинги и пикеты. По субботам организуются массовые шествия, в которых участвуют десятки тысяч людей.
  • Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".

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