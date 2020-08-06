Ксению Собчак оштрафовали за акцию в поддержку Ивана Сафронова

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Ксению Собчак за акцию в поддержку журналиста Ивана Сафронова, которого ФСБ обвиняет в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Собчак признали виновной в нарушении правил проведения митинга. Журналистка была задержана 7 июля у здания ФСБ на Лубянке во время акции в поддержку Сафронова. Она не участвовала в пикетах, но на ней была надета майка с надписью "Свободу Ивану Сафронову". Тогда полиция задержала 28 участников акции.

Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние два месяца был советником главы Роскосмоса. Он был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии — Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию. Утверждается, что это было сделано по заказу американской разведки.