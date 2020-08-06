Допрошен владелец судна, груз с которого взорвался в Бейруте. Видео

Полиция Кипра в четверг допросила предполагаемого владельца судна, груз, конфискованный с которого, взорвался 4 августа в порту Бейрута, вызвав многочисленные жертвы и масштабные разрушения.

Полиция не раскрыла личность допрошенного, однако, по данным Reuters, это живущий на Кипре российский бизнесмен Игорь Гречушкин. Его имя в интервью Сибирь.Реалии ранее назвал капитан судна "Росус" Борис Прокошев.

В сообщении полиции не сказано, в каком статусе находится россиянин.

С судна шесть лет назад ливанские власти конфисковали 2750 тонн аммиачной селитры, они и взорвались на складе в порту. Ливанское следствие полагает, что к трагедии в Бейруте, которая произошла 4 августа, привела халатность. Взрыв мог произойти при сварочных работах.

По последним данным министерства здравоохранения Ливана, жертвами взрыва стали не менее 149 человек, число жертв постепенно увеличивается - поисково-спасательные работы ещё не завершены. Около 5 тысяч жителей Бейрута получили ранения и травмы. Мощной ударной волной разнесло часть порта и прилегающие городские кварталы. Серьёзные разрушения есть и в кварталах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва. Без крова остались не менее 250 тысяч жителей ливанской столицы.

Власти Ливана сообщили о задержании 16 человек в ходе расследования причин взрыва. Большая их часть - работники порта.

Бейрут в четверг первым из иностранных лидеров после взрыва посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал власти Ливана к срочным реформам, чтобы предотвратить коллапс экономики и взрыв недовольства людей, которые в последнее время устраивали массовые выступления против коррупции. По словам Макрона, Ливану необходим "новый политический порядок" и масштабные антикоррупционные реформы. Эммануэль Макрон побывал в пострадавшей портовой зоне, осмотрел часть повреждённых зданий, пообщался с жителями. Многие из них жаловались на ливанские власти, говорили, что стране нужна революция и смена "нынешнего режима". Кто-то из толпы выкрикнул: "Приходите править нами!" Макрон в ответ пообещал, что сделает всё возможное, чтобы убедить ливанское руководство в необходимости реформ и политических изменений.

Французский лидер пообещал созвать международную конференцию по сбору средств для Ливана, но предупредил, что власти должны обеспечить прозрачность, чтобы средства дошли до пострадавших.

Макрон также присоединился к призывам ряда ливанских политиков к международному расследованию обстоятельств трагедии.