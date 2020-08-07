Трамп запретил американцам заключать сделки с TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп запретил гражданам Соединённых Штатов заключать сделки с владельцами видеосервиса TitTok и мессенджера WeChat. Соответствующие указы вступят в силу 20 сентября.

TitTok принадлежит китайской компании ByteDance. WeChat владеет китайская Tencent. У неё есть доли в компаниях Tesla, Snap и Spotify. Однако ограничения, согласно указу, касаются только мессенджера.

Трамп подчеркнул, что TitTok и WeChat могут представлять угрозу безопасности и экономике США. По данным президента, китайские сервисы собирают большие массивы данных пользователей. Приложения, как утверждается, могут представлять доступ к конфиденциальным данным правительству Китая. Вашингтон уверен, что TikTok и Weсhat собирают личную и служебную информацию и о китайских гражданах, посещающих США. Затем они также передают ее Пекину с целью шпионажа.

Представитель TitTok заявил, что компания никогда не передавала информацию китайскому правительству. МИД Китая заявил, что решение США противоречит правилам рынка и международной торговли.

Покупкой TikTok интересуется американская корпорация Microsoft. Трамп настаивает на закрытии сделки до 15 сентября. Владелец видеосервиса информацию о возможной продаже бизнеса компании из США не комментирует.