Генеральная прокуратура России обратилась в Гагаринский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. Утверждается, что он получил незаконный доход на эту сумму.

Бывший министр обвиняется в организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности, хищениях и отмывании средств. По версии следствия, он похитил деньги у двух энергетических компаний в Сибири. На его счетах были арестованы почти 122 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей по курсу на день ареста).

Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 650 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях. С 1999 года был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России". По оценке Forbes, состояние бизнесмена выросло на 50 миллионов долларов, пока он находится под арестом.

Сам бывший министр свою вину категорически отрицает. По вменённым статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.