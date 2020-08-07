65-летний президент Беларуси Александр Лукашенко окружил себя фотомоделями, которые официально работают в службе его протокола. Часть близких к нему женщин получали важные государственные посты. Политик 45 лет женат на Галине Лукашенко, урожденной Жалнерович, однако супруга живёт в его родной деревне и никак не участвует в политике. Об этом говорится в совместном материале российского издания "Проект" и белорусского оппозиционного телеканала "Белсат".

Издания отмечают, что в окружении Лукашенко всегда было много женщин. С некоторыми из них его связывали деловые, с другими – возможно, более близкие отношения. Близкий друг будущего президента ещё по работе в администрации Шкловского района Надежда Ермакова позже стала председателем Нацбанка Беларуси. Еще одна давняя знакомая Лукашенко, Надежда Котковец, которую называли матерью его внебрачного сына, позже стала первым замминистра сельского хозяйства, напоминают авторы материала. Долгое время одним из ближайших соратников Лукашенко была Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году национальный банк Белоруссии.

Бывшего личного врача Лукашенко Ирину Абельскую издания называют матерью его 16-летнего сына Николая, с которым Лукашенко много лет появляется на официальных мероприятиях, часто берет его с собой в зарубежные поездки. Формальный начальник Абельской, бывший глава управления делами главы государства Иван Титенков, вспоминал, что передавал через неё просьбы президенту. В том же году, когда Абельская стала главврачом клиники управделами, её мать Людмила Постоялко была назначена заместителем министра здравоохранения, а уже через год — министром. Позднее Постоялко была советником президента.

Беларусь, возможно, единственная страна в Европе, где существует государственное модельное агентство – "Национальная школа красоты", пишут журналисты. Указ о её создании еще в 1996 году подписал сам Лукашенко. Организаторы конкурсов красоты были на прямой связи с главой государства. Бывшие участницы конкурсов одна за другой становились сотрудницами службы протокола президента.

Во время официальных поездок в Россию Лукашенко часто сопровождали четыре-пять девушек модельной внешности, вспоминает один из собеседников издания. Сам президент на выступлении в Академии управления заявил, что использует девушек модельной внешности как "оружие". "Я поднимаю голову — идут мои красавицы ... и все забыли о документах!", — говорил он в 2019 году.