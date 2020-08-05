"Батька явно в панике". В Сети обсуждают выступление Лукашенко

В Беларуси на фоне многотысячных митингов оппозиции началось досрочное голосование на президентских выборах, которые обещают стать самыми драматичными в истории страны. Накануне Александр Лукашенко обратился к парламенту и народу с речью, вызвавшей живую реакцию не только в белорусских, но и в российских соцсетях. Основные тезисы этой речи живо напомнили россиянам высказывания другого несменяемого президента.

Дабл Ять

Краткие тезисы из выступления Александра Лукашенко.

— Беларусы, я для вас столько всего сделал, а вы...

— Я тут пытаюсь не допустить майдан, а все меня...

— Россия, мы думали, что мы братья, а вы....

— Я вот, например, пытаюсь не допустить, чтобы вернулись 90-е, а вы...

— Я ж Беларусь пытаюсь сохранить, а эти проклятые оппоненты...

— Если меня снесут, то посыплются все авторитарные режимы пост-СССР, так что вы это самое...

— Короче, страну я вам не отдам.

Анна Качкаева

С традиционным для партнеров (братьев) телевизионным размахом! Обращение Лукашенко к народу. "Ядовитые ковидные стрелы направлены против Лукашенко!...Трясет всю планету... Россия боится нас потерять, у нее почти не осталось союзников...Россия всегда будет нашим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии и в Кремле. Хотя и поменяла отношения с братских на партнерские - напрасно... Мы прожили четверть века не напрасно, будет что рассказать внукам". Пока рассказывает, как спасали людей во время пандемии, о парламентском подвиге предотвращения болезни, ну и о доверии власти, свежем воздухе и занятии спортом, конечно. Себя именует в третьем лице : "президент поставил задачу". "Альтернативщикам" дал отлуп за желание вернуться в лихие 90-е, в "прихватизацию" и к прежней Конституции - "революция - не наш путь". Про свободное поколение, которое теперь "нас упрекает": "важно, что уходя во взрослую жизнь, ребенок не сжигал родительский дом, чтобы не рыдать на на пепелище...У кукловодов ничего не получится". Упомянет ли о россиянах, задержанных якобы "на пути в Стамбул"?) О, вот - оторвался от текста, теперь от себя: "А чего не через Северный полюс или Крым? Не верьте вранью. Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Мы получили эффект. Они рассказали все... С трибуны обращаюсь. Не позорьтесь. ...Не подбрасывайте здесь ядерного оружия - полыхнет до Дальнего Востока... Армия интернет-троллей работает... Нашли этих трех несчастных девчонок - они не понимают, что говорят и что творят... Спрос на правду и справедливость растет.... Переживем... Старый президент вам не тот. Посмотрите, как в богатых странах... Пока вертикаль власти сильна, страну никто не расшатает". "Необразованный человек - страшный человек. Только тот, кто дружит с мозгами, может ими раскинуть. А на тех, кто думает айфоном или телефоном, будут воздействовать или зомбировать". "Не отдадим Белоруссию - любимую не отдают".

Алена Солнцева

Бюллетень и гениталий

Лукашенко предложил обновить Конституцию!

Повторюшка, дядя-хрюшка. Путин уже поменял и что?

"Степень этой ответственности - (за судьбу , надо полагать, родины), -- установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции", сказал он.

Еще он пообещал повысить зарплаты в два раза- за пять лет своего нового срока!

Это все в ответ на предложение поменять свой язык и привычки говорить с народом, который больше не хочет слушать батьку, а хочет трех теток, молодых и азартных.

Снять шторки в кабинках для голосования и запретить фотографировать бюллетени требует и глава ЦИК Белоруссии, борец с народной любовью к порнографии Лидия Ермошина; "Шторок быть не должно и точка! Откуда нам знать, что там собирается фотографировать избиратель? Может быть бюллетень, а может быть, вы уж простите, свой гениталий, а потом присылать его мне на электронную почту. И такое бывало! У меня уже тысячи таких фотографий сохранено для возбуждения уголовных дел".

Транзита власти они не хотят -- в отличие от транзита 170 бойцов частных военных компаний из России, которые так и шмыгают через Беларусь, туда-сюда, как сообщил содиректор МХАТа Горького Захар Прилепин, который теперь их координатор что ли?

Много насмешливых комментариев посвящены тому, как выглядела аудитория Лукашенко - особенно на контрасте с аудиторией его соперницы Тихановской. Но и сам президент Беларуси, по мнению наблюдателей, смотрелся не лучшим образом.

Александр Коляндр

«Тише! Тише. Он говорит!

Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума.»

Александр Морозов

начальство в этих землях, что у Путина, что у Лукашенко, - как сядет слушать своего главного начальника, так это буквально "Босх".

Смотришь и всегда вспоминаешь тот период европейского нового времени, когда художники в Голландии, Италии "открыли человека", т.е. перешли к реалистическому изображению всех ужасов "антропологии".​

Анна Качкаева

Неловкое это зрелище - закат бессменного лидера. Посмотрела нынче на Лукашенко. Никуда уже не спрячешь подступившее дряхление. Никакой фон с золотыми колосьями, танками и бороздящими водные просторы кораблями не помогает. Лица китайского посла и католических священников не оживляют картинку. Полуторачасовая речь - да еще стоя - уже дается с трудом. На паузах - глотнуть воды, отдышаться, протереть лоб - камера предусмотрительно "отворачивается". Задыхающийся, осипший, обиженный (интонация) на неблагодарных альтернативщиков, хайпущую молодежь, на "трех девочек", захлебывающийся эмоциями и не очень связными словами, когда отрывается от бумажки. Как будто снова в начале 80-х. Шамкающего по бумажке "дорогого Леонида Ильича" встречают унылые лица и "бурные продолжительные аплодисменты". "Гонка не лафетах" еще не началась. Но конец неизбежен

Светлана Чунихина

Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому народу в гигантском концертном зале, убранном каким-то совершенно инфернальным декором - в сине-серых тонах (даже освещение сине-серое), а стены раскрашены узором а-ля зомби-апокалипсис.

Но главное - публика. Полный зал людей, которые за 1,5 часа ни разу не посмотрели в гаджеты, не обратились ни с единой репликой к соседу (даже головы не повернули). Когда надо - вставали, когда надо - садились. И все это без тени эмоций на лице. Ни обожания, ни гнева, ни скуки даже.

Жуткий контраст с перепуганным насмерть одиноким пожилым человеком, таким маленьким на огромной сцене (...глобальной политики, которая катится в пропасть).

Кирилл Шулика

Лукашенко хриплым голосом и со стекающим холодным потом назвал Тихановскую, Цепкало и Колесникову несчастными девочками, которыми манипулируют во время информационной войны.

Но эти девочки молодцы, потому что довели старого председателя колхоза, неумело играющего роль диктатора, до того, что он выходит на публику с катетером в руке. Потому что он их боится. Как и вообще своего народа. Не выходит к нему. А девочки выходят и собирают десятки тысяч людей.

Александр Коляндр

Речь Лукашенко: я боюсь и не понимаю мира вокруг, срочно все верните вспять и будет всем спокойствие и стабильность.

Так он может и не досидеть до Нового года

Владислав Юсупов

Одно удовольствие наблюдать за выступлениями Лукашенко.

Бацька явно в панике и несёт совершеннейшую околёсицу.

Если бы посреди его пламенного спича кто-то в зале вдруг решился бы покинуть сие мероприятие, то Александра Григорьевича хватил бы удар.

Белорусские журналисты находят способы проводить социологические опросы даже несмотря на официальный запрет, и результаты, казалось бы, предвещают уверенную победу оппозиции.

В то же время некоторые комментаторы видят в шатком положении Лукашенко залог будущего кровопролития.

Иван Яковина

Ну что, Лукашенко дал понять, что собирается массово убивать белорусов за сохранение своей власти.

При этом он не очень уверен в армии и госаппарате, обещает им плюшки всякие.

Очень волнуется, трясется практически. Но за власть будет держаться до последней капли белорусской крови.

Дмитрий Навоша

Две с половиной тысячи разных, но в основном унылых лиц. Почему-то сонных. Гробовая тишина. А в финале – две с половиной минуты монотонной овации уже пустой сцене. Это походило на сцену из фильма.

Потеющий, болезненного вида старик у микрофона, с трудом проталкивающий сквозь зубы шипящую часть алфавита. Но с безумными глазами.

«Лапти, плётка (его реально заело на этих словах), 90-е, цветные революции, кукловоды, братская Россия, будушчая пятилетка».

«Недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс». Вообще очень много про технологии, интернет, и даже конкретно телеграм – но не столько в смысле развития, сколько как о «нависшей угрозе».

Его было бы реально жалко, он правда бы вызвал сочувствие. Если бы не арестовывал всё новых и новых людей каждый день этих довольно варварских двух с половиной месяцев, уже вообще не заморачиваясь попытками правового обоснования – а просто именем революции. И если бы не угрожал «фанерным марионеткам», «трем несчастным девчонкам, которые не понимают, что говорят» и тем, кто за ними пошли дать «мгновенный отпор самым жестким образом». Ох.

В речи всплыла и тема задержанных вагнеровцев, причем Лукашенко обвинил Россию во вранье и пригрозил соседям "пожаром".

Леонид Швец

Нет-нет, до выборов он с этой темы не слезет, в Кремле могут не надеяться.

Игорь Эйдман

Сегодня Лукашенко вновь жаловался, что Путин хочет его свалить. Таки да, хочет, как минимум, максимально ослабить. Хотя это ему совсем невыгодно. Российский президент давно доказал, что часто руководствуется эмоциями и не в состоянии просчитывать последствия своих действий. А Луку он давно, сильно и взаимно терпеть не может.

Избавившись от диктатуры Лукашенко, Беларусь уйдет на Запад. Другого пути у нее нет. Остановить этот естественный процесс может только российская оккупация. Однако сейчас белорусы способны дать росбандитам отпор. А Путин в условиях санкций и кризиса к войне не готов. "Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!" (Ф.М. Достоевский).

Игорь Свинаренко

Пока что по креативу выигрывает Батька, чего я от него не ожидал! Мы его недооценивали. <...> Беларуский хоккеист пока что круче рускаго, нашему подхалимы наговорили, что он самый крутой, и он повелся. Ну, такое часто бывает с "великими". Хорошо б они сошлись один на один -- завклубом и предколхоза! С клюшками! Кто выиграет -- тот и президент союзного государства, а? И да, я сильно удивлюсь, если Запад не учудит чего-то к выборам. Будет странно, если они упустят этот шанс. Не уверен, что беларусы сами придумали этот gag с арестом вагнеровских поварят. Впрочем, советчиков много всяких, но Батька выбрал самый смешной ответ в этом КВН. Беларусы всегда казались мне самыми симпатичными из славян, а теперь и вовсе. И мы их держали за простодушных! А себя -- за умных...

Геннадий Смирнов

ЧВК Вагнера выдвинулась на линию фронта, но встретила ожесточенное сопротивление ЧВК Бетховена. Оставленная в резерве ЧВК Мусоргского обошла позиции ЧВК Чайковского с флангов и ударила в тыл при поддержке авиации ЧВК Монтеверди. ЧВК Шаинского бросила в бой свежие дивизии, поддержанные шквальным огнем ЧВК Пахмутовой, и смяла оборону ЧВК Шнитке. Понеся огромные потери в технике, ЧВК Баха отошла к деревне Соловьево-Седово, где и закрепилась в обороне. ЧВК Моцарта участия в боях не принимала, т.к. накануне вместе с ЧВК Гайдна отмечала день рождения командующего. Участники операции представлены к правительственным наградам.

Российским патриотам ​поведение "батьки" продолжает причинять страдания.

Егор Холмогоров

...В своем крайне мрачном, если не сказать – истеричном, обращении к Парламенту и народу Лукашенко чрезвычайно резко высказался о России в связи со скандалом вокруг ЧВК и заявил: «Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

О чем это свидетельствует? Прежде всего, действительно, Александр Григорьевич ощущает, что почва у него уходит из-под ног. То есть, он на грани проигрыша президентских выборов, и он в ситуации, когда ни запад, ни Россия его не поддержат. И, соответственно, единственный способ, который у него остался – это шантаж и угрозы. Характерно, чем он шантажирует Россию.

Шантажирует Россию он тем, что единство политических революционных процессов будет таково, что события в Белоруссии откликнутся на территории всей России вплоть до Владивостока.

Хочется спросить: «А тогда, где ж ты был раньше?». То есть, если ты утверждаешь, что Россия и Белоруссия – это единая страна с единой организацией политических процессов, то почему тогда все последнее десятилетие Лукашенко фактически проводил политику дерусификации, отхода от России, удаления от России, и так далее. А теперь вдруг оказывается, что мы, по сути, единая страна, и падение «батьки» в Минске угрожает до Владивостока; интересно, почему не до Хабаровска.

Сергей Марков

Не знаю куда идёт Белоруссия. Но видно что с Белоруссией у России тоже получается не удачно. А еще раньше вышел колоссальный провал с Украиной. Такую внешнюю политику с братскими странами надо менять. Нет важнее стран для России чем Украина и Белоруссия. Здесь именно здесь а не в Сирии и Ливии нам нужна победа. Возможности для такой победы есть. Горько слышать в эти дни о Белоруссии. Не так мы все хотим.

Официальная Москва по-прежнему реагирует подчеркнуто дипломатично.

Мария Захарова

Просят прокомментировать выступление Президента Белоруссии. Дублирую здесь, что сказала СМИ.

Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз.

Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия.

Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают.

Константин Косачев

Сколько длится нынешний кризис в отношениях России и Беларуси, столько раз, ежедневно, я пишу комментарии на эту тему. Пишу... и оставляю неопубликованными. Столько хочется сказать! Но, сожалея о несказанном, все равно сдерживаю эмоции - главное, не навредить.

Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, бить посуду в ответ - наихудшая реакция. Только на потеху соседям.

Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу.

Времена после выборов не за горами. И они обязательно наступят.

Серьезного обострения отношений не ждут и сетевые комментаторы.

Эль Мюрид

Сегодняшнее выступление Лукашенко и концентрация войск вблизи белорусско-российской границы - продолжение истории с задержанными частными военными. Нужно отметить, что отношения между двумя режимами резко обострились. Естественно, поводом обострения стали выборы 9 августа, но вот сколько в нем реальных угроз, сколько - балета и театра на публику, пока понять сложно.

То, что для обоих режимов сейчас внешняя угроза - прекрасный повод отвлечь население от внутренних проблем, и думать нечего. Хотя бы потому, что ничего внятного оба бессменных президента предложить не могут. Лукашенко, как и Путин, так и не смог внятно сказать, для чего ему требуется позарез идти на новый срок. Собственно, это-то как раз понятно - в диктатурах власть отдают только вместе с жизнью, никакого иного объяснения и не нужно. Любая диктатура построена на неразрывной, буквально комплементарной, паре "власть-собственность". Собственность приобретается исключительно с помощью власти и властью же удерживается. Лишился одного - заберут и второе. А если учесть, что диктатор - представитель целого клана или даже конгломерата кланов, то власть - это гарантия сохранности собственности весьма значительной части людей и структур.

При этом никаких иных прав сохранности собственности в диктатурах нет. Наоборот - именно эта система позволяет захватывать ее у менее удачливых конкурентов. Уже поэтому диктатор вынужден держаться за власть зубами и до смерти, причем даже смерть не освобождает его от ответственности перед своей кликой.

Понятно, что долго такое положение вещей держаться не может. Точнее, может, но для этого необходимо ввергнуть страну и социум в дикость, средневековье и архаику. Вернуться к сословному принципу, который сам по себе освящает сложившееся положение вещей. Но деградация страны в современном мире - вещь обоюдоострая. Решая шкурные задачи правящей страты, она же делает ее предельно уязвимой перед огромным числом вызовов.

Но пока все это крайне абстрактно и далеко. Полное отсутствие стратегии - визитная карточка диктатуры. Какая может быть стратегия, если горизонт планирования - сегодняшний вечер. Дожили - уже хорошо, будем планировать на завтра. Именно поэтому оба диктатора - и Путин, и Лукашенко - решают сиюминутные задачи, и беззастенчиво лгут про все, что выходит за их пределы. Сегодня у Лукашенко задача одна - зафиксировать "победу" на выборах и удержать результат. Что будет крайне непросто.

И у Путина, и у Лукашенко под ногами уже откровенно припекает. Их легитимность не просто низка, но и снижается, причем как остановить динамику падения - они не понимают. Привычные методы - раздача подачек - в условиях кризиса и жесткого дефицита ресурсов уже не работают. Никакие реформы в диктатуре невозможны. Диктатура - это своего рода идеал. Идеальная мерзость, но именно идеальная. То есть - развиваться дальше ей просто некуда. Да и в любом ином режиме власти и управления правящие в диктатуре общественные группы немедленно сойдут со сцены, а их собственность станет объектом либо для передела, либо для конфискации. Они так сами устроили, а потому знают и понимают это лучше других.

Раз земля под ногами горит - значит, нужно снижать социальную температуру. Для подобных режимов рецептов снижения этой температуры не так уж и много - либо террор, либо война. Гражданская или с внешним врагом - без разницы. Она позволяет решить ряд задач, хотя, как и всякая война, несет существенные риски. Риски не проигрыша (это как раз мало волнует диктатора - скажем, в Сирии Путин с треском проиграл еще в 15 году, но населению России об этом забыли сказать) - риски утраты управления. Война - это всегда социальный лифт, и наверх могут прорваться те, кто закопает диктатора, рассчитывая занять его место. И контролировать этот процесс весьма непросто. С террором - та же история. Исполнителям приходится развязывать руки, и они сами начинают нажимать на кнопки в этом лифте. Без санкции вышестоящего руководства. Угроза нешуточная, а потому воспринимается диктаторами особенно остро.

Скорее всего, сумма всех этих соображений и приведет к тому, что все угрозы с обеих сторон так и останутся угрозами. Хотя и гораздо более высокого уровня, чем ранее. И более рискованными, так как двигать военных вдоль границы - дело уже вполне нешуточное. Даже если это всего лишь представление.

Кирилл Шулика

К сожалению, Россия сочувствует Лукашенко и будет ему помогать, несмотря ни на что. Несмотря на арест вагнеровцев и заявления о том, что Россия отказалась от братских отношений с Белоруссией в пользу партнерских. Потому что современной России ближе диктаторы и менты. Мы готовы, увы, содержать любых диктаторов и штыки, на которых он сидит, только бы он приехал на парад, только бы он лил в уши лицемерные речи про братство. Повторю, что более антироссийского политика, чем Лукашенко нет ни в Белоруссии, ни на постсоветском пространстве.

И откровенного русофоба Россия поддерживает вместо того, чтобы поддерживать по-настоящему братский белорусский народ, вместо того, чтобы сделать Россию интересной для него, такой, что с ней невозможно было бы не дружить. Да и что говорить... Три женщины во главе с Тихановской - страшный сон не только для Лукашенко.

Мы теперь видим, что сейчас решается судьба близкой нам страны. Что это будет? Советский колхоз со старым и нездоровым председателем или современная Белоруссия для людей с новой и современной властью. Старое всегда не хочет уходить и сопротивляется, но при этом неизбежно проигрывает.

И наконец, в России задаются неизбежным вопросом, уступит ли старое место новому и там.

Роман Попков

Лукашенко призывал на каком-то совещании организовать возле избирательных участков буфеты, концертные площадки. Чтобы было «по хорошей традиции». «Чтобы, проголосовав, люди были готовы послушать песню хорошую».

Какой же он все-таки старый, советский, брежневский дед. Еще сегодня во время Послания он что-то говорил про студенческие стройотряды.

Но российская проблема в том, что наш-то, не умеющий пользоваться соцсетями, читающий новостные сводки на бумажках, уверенный, что интернет изобрели в ЦРУ – наш-то ничуть не лучше. Военные парады, морские парады. Недавно он рассказывал, как летел в самолете куда-то, читал «историческую литературу», и решил, что клево бы сделать морской парад на рейде Кронштадта. Позвонил Шойгу и сделали парад. А потом, на другом совещании, наш дед напоминал Шойгу: «А хорошо же я придумал с парадом?»

Наш – опаснее, мне кажется.

Нами правят уставшие, все более нервные, маразматичные брежневские деды. Их мозг уже не способен апгрейдиться, у них в черепных коробках галлюциногенная смесь из сладких воспоминаний и пронзительной паранойи. Парады, буфеты на избирательных участках.

Сколько же времени они пожирают у нас, у наших народов.

Дмитрий Гудков

Не получится! Не получится отработать на нас технологии цветных революций! – машет с трибуны руками диктатор. Как приклеился к ней – так не оторвать.

Не дождетесь! Не дождетесь возвращения к старой Конституции! – вспоминает он «лихие 90-е». В той Конституции у него было меньше полномочий.

И запомните: даже если меня не будет, останутся армия, спецслужбы! – грозит узурпатор, прозрачно намекая, что за него отомстят.

Это сейчас в Минске, предвыборная речь Лукашенко, если что. Сначала про надои – а потом про главное, не дающее спать.

Владимир Григорьевич, Александр Владимирович – какая разница, если суть одна? «Нам тут тоже очень надоел герпес, который сидит на троне, как базилевс», – написал сегодня Евгений Шестаков. В точку.

Держим кулаки за белорусов. У них получится. И мы сможем.