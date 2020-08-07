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"Это никакого отношения к правосудию не имеет"

"Это никакого отношения к правосудию не имеет"
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"Это никакого отношения к правосудию не имеет"

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Суд в Москве признал семерых участников группы "Новое величие" виновными в создании экстремистского сообщества. Троих из них суд отправил в колонию, приговорив к реальным срокам заключения. Ещё четверо подсудимых получили условные сроки. Уголовное дело в отношении сообщества "Новое величие" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, его участники готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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