Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Москвы.

Стороны, в частности, обсудили задержание под Минском 33 россиян белорусскими спецслужбами. Белоруссия считает задержанных бойцами частной военной компании Вагнера, которые прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Россия настаивает, что россияне следовали транзитом через Минск в другие страны.

Путин и Лукашенко заверили друг друга, что ситуация будет урегулирована в рамках взаимопонимания двух стран. Президенты договорились установить истинные причины случившегося и привлечь к ответственности виновных.

Путин во время разговора также заявил, что Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации и спокойной обстановке во время президентских выборов в Белоруссии.