Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Стороны, в частности, обсудили задержание под Минском 33 россиян белорусскими спецслужбами. Белоруссия считает задержанных бойцами частной военной компании Вагнера, которые прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Россия настаивает, что россияне следовали транзитом через Минск в другие страны.
Путин и Лукашенко заверили друг друга, что ситуация будет урегулирована в рамках взаимопонимания двух стран. Президенты договорились установить истинные причины случившегося и привлечь к ответственности виновных.
Путин во время разговора также заявил, что Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации и спокойной обстановке во время президентских выборов в Белоруссии.
- Белорусские спецслужбы задержали группу из 33 россиян в конце июля. У части из них имеется украинское гражданство. Украина подозревает часть задержанных в участии на стороне сепаратистов в боевых действиях в Донбассе и требует их выдачи Киеву. Президент Белоруссии заявил о готовности экстрадировать некоторых задержанных. Кроме того, Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации.
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