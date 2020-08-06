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Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных в санатории под Минском россиян Украине. Об этом он говорил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, рассказал тот Белорусской службе Радио Свобода.

По словам Лукашенко, прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии будет “дан зеленый свет”, чтобы передать задержанных Украине и России. Ранее о выдаче задержанных, замеченных в участиях в боях в Донбассе Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Белорусские спецслужбы задержали группу из 33 россиян в конце июля. У части из них имеется украинское гражданство. Минск считает задержанных членами частной военной компании Вагнера и подозревает их в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии. 9 августа в стране запланировано проведение президентских выборов.

Москва настаивает, что все задержанные — граждане России, направлявшиеся через Минск транзитом в другие страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не признаёт украинское гражданство задержанных, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что Россия “не даст в обиду” задержанных.

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