Мозг в бутылке. Артемий Троицкий чествует Тома Йорка

Хедлайнер сто шестьдесят третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – Том Йорк, вокалист и автор песен британской рок-группы Radiohead. ​Рок-критик Артемий Троицкий воздаёт должное таланту Йорка и его неиссякаемой творческой энергии.

Немного, наверное, найдётся в мире меломанов, не знающих, кто такой Том Йорк. Radiohead – пожалуй, самая известная из поп/рок-групп, прославившихся в последнюю четверть века, не в последнюю очередь благодаря достоинствам своего лидера и фронтмена. Более того, квинтет из Оксфордшира занимает уникальную нишу в поп-иерархии, которую можно сравнить разве что со статусом Pink Floyd: экспериментально-альтернативный "серьёзный" репертуар не мешает Radiohead быть суперзвёздами стадионных шоу.

До середины нулевых Radiohead развивались монолитно, регулярно выпуская альбомы-бестселлеры и сенсационные видео. В 2006 Том Йорк впервые записал сольный альбом The Eraser, даже создав для его концертного исполнения трио Atoms for Peace с басистом Red Hot Chilli Peppers Фли (Майкл Питер Балзари) и продюсером/электронщиком Найджелом Гудричем. А с середины 2010-х годов все участники Radiohead, не слишком обременённые гастрольной рутиной, взялись за самостоятельное творчество. Йорк, что неудивительно, оказался и самым плодовитым, и самым успешным.

Релиз второго сольника, Tomorrow’s Modern Boxes, прошёл в экспериментальном режиме: в сентябре 2014 года альбом был выложен в торрентах, где общее количество скачиваний достигло четырёх с половиной миллионов, и лишь в 2017-м вышел на CD и виниле. В музыкальном отношении он продолжил линию "Ластика": голос Тома на фоне нервного электронного бита при минимуме прочей инструментовки.

Открывающий альбом Tomorrow’s Modern Boxes трек "Мозг в бутылке" вполне типичен. Наряду с Питером Габриэлем и солистом U2 Боно, Том Йорк – самый активный среди музыкантов социально-политический активист. Он принимал и принимает участие в массе кампаний: за аннулирование долгов стран третьего мира и против мясной индустрии (Том вегетарианец), за ядерное разоружение и контроль над торговлей оружием, против Брекзита и за соглашения по климату. Полагаю, что в этом же ряду стоит твёрдый отказ, несмотря на многочисленные приглашения, выступать в путинской России.

Удивительно, но первое предложение Йорку написать музыку для художественного фильма (до этого музыкант озвучил несколько короткометражек) поступило только в 2018 году, от итальянского режиссёра Луки Гуаданьино, решившего снять ремейк классического арт-хоррора Дарио Ардженто "Суспириа". Попытка – и киношная, и музыкальная – оказалась, на мой взгляд, очень удачной. Том не стал копировать оригинальный саундтрек (весьма известный, даже культовый) группы Goblin, а создал совершенно новый звуковой ряд в несвойственной ему эклектичной манере. Электроника соседствует с оркестровыми фрагментами, бытовыми шумами и мелодекламацией. Всё очень зловеще.

Пьеса "Уничтожение Ольги" сопровождает в картине эпизод с советской (дело происходит в Берлине, Восточном и Западном, в 1977 году) студенткой, попавшей в лапы ведьм из танцевальной академии. Третий сольный альбом Йорка, Anima, увидел свет летом 2019 года. Он отличается более плотным, менее блеклым звуком, чем два предыдущих, и, соответственно, получил более внушительную коммерческую отдачу и даже занял первое место в американских танцевальных чартах. В треке "Невозможные узлы" даже слышны живые барабаны Филипа Селуэя, ударника Radiohead!

На весну 2020 года было запланировано начало мирового турне с материалом альбома, но вирус помешал. Последние известия о Томе Йорке: в апреле 2020-го он исполнил под телетрансляцию, сидя дома под Оксфордом, новую песню "Пластилиновые фигурки".

