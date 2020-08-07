Задержанному в Гомеле политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Власти Белоруссии предъявили обвинение задержанному ранее политтехнологу Виталию Шклярову. Ему вменяют организацию и подготовку беспорядков. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката политтехнолога.

По словам юриста, Шкляров сообщает о давлении в СИЗО и считает свое дело политическим. Политтехнолога задержали 29 июля в Гомеле. Это может быть связано с его работой на блогера Сергея Тихановского - мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Шкляров

Шкляров живёт в США. В Гомеле проживает его мать. Политтехнолог известен резкой критикой действующего президента Александра Лукашенко. В 2017 году Шкляров работал в предвыборном штабе Ксении Собчак, до этого — в команде американского кандидата в президенты сенатора Берни Сандерса.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд. Власти арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах, – банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Ещё одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало ЦИК отказал в регистрации. При этом он покинул страну, опасаясь преследования.

После ареста Тихановского его жена Светлана приняла решение участвовать в выборах. ЦИК зарегистрировал её. Вокруг Тихановской объединились другие штабы незарегистрированных оппозиционных кандидатов.