В Хабаровске прошла 29 акция в поддержку бывшего губернатора края

Жители Хабаровска пятую неделю подряд выходят на несанкционированную акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В акции приняли участие тысячи человек, передаёт корреспондент "Сибирь.Реалии".

Протестующие сначала собрались на главной площади, а потом отправились в шествие по центральным улицам. Из представителей власти к ним никто не вышел.

По версии администрации края, на площади перед зданием правительства собрались 2 800 человек. Во время шествия в Хабаровске протестующие вновь перекрыли проезжую часть. Автомобилисты поддерживали их и сигналили из своих машин.

Акции протеста прошли так же в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и в других городах. Протестам в Хабаровске посвятили песню Юрий Шевчук и его группа ДДТ. Трек "Ты не один" накануне появился на ютьуб-канале коллектива.