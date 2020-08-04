Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Хабаровск затмил "обнуление"?

Акция протеста в Хабаровске 1 августа 2020 г.

Что изменила в России переделка Конституции Владимиром Путиным? Почему российская оппозиция и общество не смогли оказать заметного сопротивления перекраиванию конституции и "обнулению" путинских сроков.

Почему Хабаровск вышел, а Россия спит?

Что впереди? Протесты, репрессии, новый застой, безнадежность политического тупика?

Доклад фонда "Либеральная миссия" "Новая (не)легитимность" обсуждают его соавтор политолог Кирилл Рогов и политики Борис Надеждин и Борис Кагарлицкий.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 августа в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG