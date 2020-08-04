Хабаровск затмил "обнуление"?

Что изменила в России переделка Конституции Владимиром Путиным? Почему российская оппозиция и общество не смогли оказать заметного сопротивления перекраиванию конституции и "обнулению" путинских сроков.
Почему Хабаровск вышел, а Россия спит?
Что впереди? Протесты, репрессии, новый застой, безнадежность политического тупика?
Доклад фонда "Либеральная миссия" "Новая (не)легитимность" обсуждают его соавтор политолог Кирилл Рогов и политики Борис Надеждин и Борис Кагарлицкий.
Ведет передачу Михаил Соколов
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 августа в 19:05
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