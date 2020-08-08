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Председатель Высшего церковного суда РПЦ умер от коронавируса

Председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви митрополит Исидор (Кириченко) умер от коронавируса. Ему было 79 лет. О смерти сообщил в Telegram-канале заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва (Тутунов).

Исидор 33 года был правящим архиереем Кубани. Он поступил в Ленинградскую духовную академию по окончании школы в 1959 году, а в 1967 году был пострижен в монашество митрополитом Никодимом (Ротовым) — влиятельным епископом РПЦ, наставником действующего предстоятеля церкви патриарха Кирилла (Гундяева). В советское время он занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского.

Шестого августа запрещённый в служении влиятельный проповедник РПЦ Андрей Кураев сообщил, что кубанская епархия две недели не сообщает новостей об Исидоре. "Кубань не решается просить молитв о своём митрополите. По моей информации у владыки Исидора COVID. Так что молитвы о нём нужны", — написал он.

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