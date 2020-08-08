В Варшаве 48 ЛГБТ-активистов задержаны после стычки с полицией

В Варшаве в пятницу вечером задержаны 48 ЛГБТ-активистов во время акции протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает "Газета Выборча" со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления полиции Сильвестра Марчака.

В пятницу днём в городе была организована акция протеста против суда над левой транс-активисткой Малгожатой (Михаилом) Шутовиц. Она была арестована на два месяца по обвинению в нанесении телесных повреждений и повреждении автомобиля члена консервативного фонда "За право на жизнь".

Протестующие пытались освободить активистку из автомобиля, который вёз её в место заключения и, как утверждается, повредили полицейскую машину. Они в ответ обвиняют сотрудников полиции в чрезмерном насилии. По словам Марчака, людям, непосредственно участвовавшим в противодействии полицейским, может грозить до трёх лет лишения свободы. Освободить Шутовиц в субботу потребовала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

В Польше сильны позиции католической церкви и консервативные настроения, браки или гражданские союзы между людьми одного пола не легализованы. В стране регулярно проходят акции в защиту прав ЛГБТ, перед президентскими выборами действующий президент от консервативной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда заявил, что ЛГБТ-движение — это идеология, сравнимая с необольшевизмом. Оппозиционные политики и публицисты упрекнули президента в разжигании ненависти.