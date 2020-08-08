Петербург—Хабаровск. #Кормимголубей

В Санкт-Петербурге продолжается акция солидарности #Кормимголубей. Это часть всероссийской кампании протеста, которая началась в Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала. В субботу в Петербурге у Гостиного двора собрались более ста человек. Активисты выразили свою поддержку жителям Хабаровска и протестующим в Белоруссии. Акция прошла в форме народного схода. По данным "ОВД-инфо", трое, в том числе одна несовершеннолетняя, были задержаны полицией за плакаты.