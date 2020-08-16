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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Шаткое время". Воспоминания Александра Горянина

Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Шаткое время". Воспоминания Александра Горянина
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Шаткое время". Воспоминания Александра Горянина

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В первой части программы - заключительная глава "Испания: моментальный снимок" Марины Ефимовой. Мемуары писательницы и радиожурналистки. Во второй - записки писателя, историка, переводчика Александра Горянина, завороженного картинами открывающейся ему культурной жизни больших городов в 1960-е годы.

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