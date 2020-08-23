Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Шаткое время". Воспоминания Александра Горянина

В первой части программы - заключительная глава "Испания: моментальный снимок" Марины Ефимовой. Мемуары писательницы и радиожурналистки. Во второй - записки писателя, историка, переводчика Александра Горянина, завороженного картинами открывающейся ему культурной жизни больших городов в 1960-е годы.