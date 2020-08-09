Бейрут: полиция выбила демонстрантов из зданий министерств

В столице Ливана Бейруте полиция и военные поздно вечером в субботу выбили демонстрантов из нескольких правительственных зданий, которые они заняли несколькими часами ранее в ходе массовой акции протеста.

Сообщалось, в частности, что здание МИД протестующие объявили "штабом революции", были заняты также здания министерства экономики и энергетики и штаб-квартира Ассоциации банков Ливана.

В столкновениях с полицией и военными пострадали сотни людей, десятки госпитализированы. Сообщается о гибели одного полицейского. Полиция и военные применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщалось и о стрельбе боевыми патронами - сейчас расследуется, кто именно стрелял.

В беспорядки перерос массовый митинг в центре Бейрута, участники которого почтили память погибших в результате мощного взрыва в порту 4 апреля, нанесшего масштабные разрушения городу, и обвинили власти и ведущие политические силы в коррупции и некомпетентности, которые, как считают демонстранты, стали одной из причин трагедии.

Поисково-спасательные работы в столице Ливана, в которых участвуют и зарубежные спасатели, включая российских, всё ещё продолжаются. По последним данным, жертвами взоыва стали 158 человек, более 6 тысяч пострадали, жилища сотен тысяч разрушены или серьёзно повреждены. По предварительным данным, на складе взорвалась аммиачная селитра, несколько лет назад конфискованная с одного из судов. Мощность взрыва, по оценкам, превысила килотонну в тротиловом эквиваленте, что делает его одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.

В воскресенье проходит он-лайн конференция под эгидой ООН, на которой будет обсуждаться вопрос помощи Ливану. Ожидается участие президента Франции Эммануэля Макрона, уже посетившего Бейрут, и президента США Дональда Трампа. Как Франция, так и США призвали к политическим реформам в Ливане. Как сообщает AFP, ряд арабских стран прохладно относится к идее оказания Ливану финансовой помощи, указывая на большую роль, которую в ливанской политической системе сейчас играют силы, связанные с радикальной проиранской группировкой "Хезболла". Потенциальные доноры опасаются, что средства могут не дойти до реально нуждающихся. Подобные опасения высказал и Макрон.