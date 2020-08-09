Вероника Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь преследования

Жена бывшего кандидата в президенты Белоруссии, оппонента Александра Лукашенко, Валерия Цепкало уехала из страны, опасаясь уголовного преследования.
Сообщения российских СМИ об этом подтвердил "Интерфаксу" сам Цепкало, который уехал из Белоруссии раньше.
Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу – не сообщается.
Валерию Цепкало было отказано в регистрации кандидатом в президенты. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась в Белоруссии и принимала участие в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты – Светланы Тихановской.
Сама Тихановская остаётся в Белоруссии, как и Мария Колесникова, глава избирательного штаба ещё одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Накануне вечером Колесникову задержали в Минске, однако вскоре отпустили, заявив, что произошла ошибка. По сообщениям ряда СМИ, Колесникову "перепутали" с Цепкало, которую и намеревались задержать.
В Белоруссии 9 августа – последний день президентских выборов. В них участвует пять кандидатов. Тихановская считается главным оппонентом президента Лукашенко. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста оппозиции, задержаниями и арестами их участников.
По официальным данным ЦИК Белоруссии, выборы уже можно признать состоявшимися – к полудню проголосовали 54 процента избирателей. 41 процент, по этим данным, проголосовали досрочно. В досрочном голосовании оппоненты Лукашенко видят главную угрозу фальсификаций результатов выборов. Сообщается, что в воскресенье на многих участках выстроились очереди из желающих проголосовать. Оппозиция призывала приходить на участки именно 9 августа.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные итоги голосования могут быть известны уже сегодня вечером. Будет опубликован официальный экзитпол. Оппозиция пока не заявляла о планах провести в воскресенье какую-либо массовую акцию.
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