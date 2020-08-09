Исторический выбор: "Саша 3%" и кандидаты-дебютанты

9 августа – основной день голосования на выборах президента Беларуси. Рано утром Центризбирком отчитался, что явка в ходе досрочного голосования составила рекордные 41,7%. В абсолютных лидерах Гомельская область – почти 55%.

Такого в белорусской электоральной истории еще не было. В 2015 году заранее проголосовали 36,05% избирателей, в 2010-м – 23,1%.

Нынешняя политическая кампания проходила в атмосфере беспрецедентного противостояния гражданского общества и действующей власти. Со дня объявления даты голосования более 1500 человек были задержаны во время акций протеста и солидарности, сотни осуждены по уголовным и административным статьям. Почти три десятка признаны политическими заключенными.

Классическая оппозиция осталась вне игры

На формирование инициативных групп и агитацию у претендентов на высший пост было всего 3 месяца. Изначально о своих притязаниях заявили 55 человек, однако уже после первого заседания 40 из них ЦИК забраковал. Почти все – так называемые "кандидаты протеста" партии "Народная Грамада" бывшего политзаключенного Николая Статкевича. Они не ставили задачу сбора подписей, а хотели использовать предвыборные пикеты для общения с народом.

Главной сенсацией на том этапе стало отсутствие в списках популярного видеоблогера, основателя проекта "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Председатель ЦИК Лидия Ермошина отказалась регистрировать инициативную группу в отсутствие заявителя – сам он в это время отбывал административный арест за "несанкционированную" встречу с подписчиками. Но в тот же день члены комиссии не нашли повода отказать его жене Светлане.

Таким образом, к сбору необходимых 100 тысяч подписей были допущены 15 претендентов, включая действующего президента Александра Лукашенко. В результате изменений в Конституции он гарантировал себе право баллотироваться неограниченное количество раз. Нынешний подход – шестой подряд.

Основное отличие выборов-2020 – вне игры остались представители традиционной оппозиции. Ряд правоцентристских партий пытались путем праймериз определить единого кандидата от демократических сил. Однако процедура, в которой участвовали пять претендентов от партий и движений, сопровождалась взаимными обвинениями, а потом и вовсе была отменена из-за пандемии коронавируса.

В отсутствие партийных лидеров в борьбу включились политические дебютанты. Благодаря грамотно выстроенной схеме, с первых дней о себе заявил руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, который ради участия в кампании покинул должность. Его инициативная группа превысила 10 тысяч человек, лишь немногим более оказалось у Александра Лукашенко. Сторонники банкира без проблем собрали полмиллиона голосов, не волнуясь за следующий раунд.

Еще один представитель элиты – основатель Парка высоких технологий, бывший посол Беларуси в США Валерий Цепкало. Тоже не испытал никаких трудностей со сбором подписей, остановившись на отметке 200 тысяч.

Неожиданно быстро набирала сторонников Светлана Тихановская – домохозяйка, преподаватель из Гомеля. Многочасовые очереди желающих подписаться за ее выдвижение выстраивались практически по всей стране.

Зато на этом фоне начала резко падать популярность действующего президента. Согласно опросам интернет-ресурсов, Лукашенко набирал не более 3%. В интернете сразу же распространился мем "Саша Три Процента". После этого Министерство информации запретило опросы без аккредитации.

"Батька" капитулировал перед интеллектуалами

Ответные меры действующего президента не заставили долго ждать. Александра Лукашенко дал понять, что конкуренты "не чисты на руку и помыслами". Вслед за этим КГБ и Комитет госконтроля завели уголовные дела на два десятка топ-менеджеров "Белгазпромбанка" и коммерческих партнерских структур, Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководитель инициативной группы, 18 июня были взяты под стражу. Претенденту предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и получении взятки, в офисах и дома проведены обыски, арестована корпоративная коллекция живописи художников Парижской школы, рожденных в Беларуси.

Против Валерия Цепкало Министерство внутренних дел начало расследование по заявлению турецкого бизнесмена, который обвинял экс-руководителя Парка высоких технологий в экономических преступлениях.

Светлана Тихановская стала получать послания с угрозами отказаться от участия в выборах, иначе здоровье ее детей никто не гарантирует. После раздумий все же решила продолжить борьбу ради мужа, который к тому времени вместе с десятком активистов "Страны для жизни" уже был обвинен в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок". Все они впоследствии были признаны политзаключенными. Как и другие лидеры уличных протестов – Николай Статкевич и Павел Северинец, получившие длительные сроки административных арестов.

На основании тайных рекомендательных писем из Комитета госконтроля, которые адвокатам так и не показали, Центризбирком не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Он и его сын остаются в тюрьме КГБ – равно как и десятки фигурантов дела "Белгазпромбанка". У Валерия Цепкало после проверки остались всего 75 тысяч подписей – остальные признаны недействительными. Он тоже не смог продолжать кампанию дальше. После этого Цепкало вместе с детьми покинул страну, сославшись на риск быть задержанным.

Светлану Тихановскую глава ЦИК "пожалела", заявив, что не хочет "совсем уж вычистить ряды кандидатов". Кроме нее в финальную часть попали несменяемый c 1994 года Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, один их лидеров гражданского движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и предприниматель Сергей Черечень. Трех последних считают "спойлерами" кандидата №1.

После утраты своих лидеров штабы трех альтернативных кандидатов объединились в "триумфеминат". Символами обновленной кампании стали три современные женщины: Светлана Тихановская, Вероника Цепкало (жена Валерия Цепкало) и Мария Колесникова (координатор инициативной группы Виктора Бабарико).

Сделать результат еще до основного дня голосования

Ответом на украденные надежды на перемены стали акции солидарности с участием тысяч возмущенных жителей по всей стране. В результате ожесточенных стычек с силовиками были избиты и задержаны сотни человек. Бойцы спецподразделений целенаправленно охотились за журналистами – их хватали во время прямых эфиров. За несколько дней были задержаны или выдворены из страны около полсотни представителей СМИ.

Последний случай – выдворение из Беларуси корреспондентов телеканала Настоящее Время Ирины Ромалийской, Ивана Гребенюка и Юрия Баранюка. Канал несколько недель освещал предвыборные баталии, провел четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга Светланы Тихановской.

Следом власти взялись за администраторов телеграмм-каналов. По обвинению в попытках "дестабилизировать ситуацию" за решеткой находятся более десяти человек. У них проведены обыски, конфискована компьютерная техника.

Международным скандалом закончилось задержание 33 граждан России, которых белорусские власти обвинили в подготовке "террористических актов" во время выборов. Минск считает, что это боевики "ЧВК Вагнера" и рассматривает вариант передачи некоторых Украине – есть сведения, что они воевали на Донбассе.

"Именно в информационном поле проходят сегодня все решающие сражения за национальную безопасность, – заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием белорусскому народу и парламенту. – Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже сами втянуты в такие конфликты. Телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть".

Тем временем в сеть просочилась "отработка единого сценария" подсчета голосов на одном из участков: за Лукашенко – 69% голосов, за Тихановскую – 7%. Всем остальным – на уровне арифметической погрешности. Такой "легенды" приказано придерживаться по всем участкам.

"Психоз" исключительно на избирательных участках

Кампания "Правозащитники за свободные выборы" отмечает: введенные ЦИК "эпидемиологические квоты" – не более пяти наблюдателей в основной день и не более трех во время досрочного голосования – сделали избирательный процесс недоступным для объективного наблюдения. Это при том, что сами власти называют пандемию исключительно «психозом». Ходит шутка, что в Беларуси коронавируса нет, за исключением избирательным участков. По этой причине Минск отказался от идеи приглашения миссии ОБСЕ, ограничившись делегацией от СНГ.

Власти практически сорвали финиш агитационной кампании Светланы Тихановской. После того, как на встречи с кандидатом даже в небольших городах начали приходить чуть ли не половина населения, а один из митингов в Минске собрал более 60 тысяч сторонников, все площадки, где должна была выступать Тихановская, в срочном порядке были переориентированы под "культмассовые мероприятия".

Однако случались и проколы. 6 августа звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Влад Соколовский и Кирилл Галанов работали именно на таком "мероприятии" в Киевском сквере Минска. Туда планировала прийти Светлана Тихановская, которой было отказано в проведении встреч на всех предусмотренных для предвыборной агитации площадках.

На сцене выступал "президентский аккордеонист" Валерий Воронко, известный репертуаром про "батьку". Внезапно его выступление прервала песня Виктора Цоя "Перемен!". Люди, стоявшие за ограждениями, стали наводнять площадку, а чиновники местной администрации начали выдергивать провода из колонок. Соколовский и Галанов были задержаны за хулиганство и арестованы на 10 суток каждый. Понимая, что на работу их уже не возьмут, инициативные люди объявили сбор средств в пользу «ди-джеев свободы». За сутки на счет поступило почти 40 тысяч долларов.

Предвыборная кампания затронула даже спорт. Бюро исполкома Белорусской федерации футбола перенесло на период после президентских выборов два домашних матча столичных команд. Это случилось после того, как появились сообщения, что на матче минского "Динамо" может появиться кандидат в президенты Светлана Тихановская. Накануне ей отказали во встрече на стадионе "Строитель" в Солигорске – якобы прорвало канализацию. Следующая игра хозяев арены, местной команды "Шахтёр", прошла под скандирование трибун "Жыве Беларусь!". Повторения истории при еще большем скоплении болельщиков в Минске федерация допустить не могла.

Такие разные послания белорусскому народу

Александр Лукашенко в своих бесчисленных телеинтервью отмечает, что он – "терпеливый человек, который любит разные точки зрения". Однако за неделю до выборов камеры изоляторов пополнились десятками новых "сидельцев". На улицах практически без разбора хватают пешеходов, велосипедистов, останавливают и для профилактики штрафуют автолюбителей. 8 августа была задержана начальник объединенного штаба Мария Мороз, ее помощники Антон Сташевский и Олег Моисеев. В буквальном смысле вытащили из машины координатора штаба Марию Колесникову, но после беседы в милиции отпустили. Сама Светлана Тихановская успела перебраться на конспиративную квартиру.

"Да, пока горячей войны нет, не стреляют, – аргументировал Александр Лукашенко. – Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусов бросили миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии".

Недавно он по очереди проинспектировал три бригады военно-десантных войск и расположение спецназа внутренних войск. Предупредил, что порядок на белорусской земле нужно сохранить «любой ценой».

В канун дня голосования Светлана Тихановская обратилась со своим посланием к белорусскому народу. И рассказала, каким должен быть настоящий президент Беларуси.

"Человек, которому не нужно держать в страхе миллионы людей, чтобы оставаться президентом. Человек, которому не нужно организовывать схемы, где завышается явка, заменяются бюллетени, приписываются голоса; применять физическую силу и моральное давление; бросать в тюрьмы кандидатов, их детей и соратников; уничтожать все на своем пути. Когда кто-то говорит, что не отдаст страну, мы не понимаем этих слов. Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Разве мы чья-то собственность?", – задается вопросом Светлана Тихановская.

По ее глубокому убеждению, Беларусь проснулась и уже не уснет. Осталось только мягко разбудить тех, кто в полудреме, отметила кандидат в президенты.

Во избежание массовых подтасовок команда Тихановской запустила онлайн-платформу "Голос", которая призвана сделать процесс подсчета голосов более прозрачным. 8 августа на ней зарегистрировался миллионный избиратель.

Ответ последовал незамедлительно. Председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала интернет-платформу "политической аферой", цель которой – организовать массовые беспорядки. Следом Генеральная прокуратура пригрозила уголовной ответственностью за деятельность без аккредитации. Один их разработчиков уже в тюрьме.

"После выборов будет еще интереснее. Это я вам обещаю", – заявил на старте избирательной кампании Александр Лукашенко. Силовые действия власти показывают, что он имел в виду.