Лукашенко против всех. Завершается голосование на выборах в Беларуси

Очереди на участках.
Тысячи людей стоят в очередях, стремясь проголосовать на выборах президента Беларуси 9 августа.
Центральный район Минска, избирательный участок №2:
Прага, огромная очередь у посольства Беларуси. Как сообщает побывавший там корреспондент Радио Свобода, в час успевали проголосовать не более 20 человек. Люди возмущены и составили петицию, требуя дать им возможность проголосовать после 20 часов, когда по закону должны закрыться участки.
Варшава, около двух тысяч белорусов пришли проголосовать в посольство:
"В ожидании перемен".
О происходившем в Беларуси накануне выборов – документальный фильм Дарьи Демура и Дарьи Герасименко в проекте Радио Свобода "Признаки жизни":
Основные события дня выборов.
Центризбирком Беларуси объявил, что досрочно на выборах проголосовало рекордное число избирателей – более 41%. Проголосовать досрочно граждане страны могли начиная с 4 августа. Правозащитники и представители оппозиции считают досрочное голосование одним из способов подтасовки результатов выборов: механизмов эффективного контроля за подсчетом голосов, поданных таким образом, нет.
В целом по официальным данным на 17 часов минского времени (оно совпадает с московским) на выборах проголосовали почти три четверти избирателей. Наиболее высокая явка в Могилевской бласти – более 80%, самая низкая – в Минске: менее 60%.
Проголосовали и все кандидаты в президенты. Александр Лукашенко заявил, что "обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит" и высказался о своих оппонентах так: "Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии". Лукашенко также заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских гражданах, задержанных в Беларуси незадолго до президентских выборов в этой стране. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты. Граждане России были задержаны под Минском 27 июля и впоследствии отправлены под арест, им вменяют в вину подготовку к беспорядкам.
Светлана Тихановская, проголосовав, отметила, что очень надеется на честный характер выборов: "Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы".
В день президентских выборов 9 августа возникли перебои с работой ряда интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильной работе мессенджеров, а также некоторых приложений. Не работал и ряд ресурсов оппонентов президента Александра Лукашенко, в том числе платформа "Зубр" и сайт политика Виктора Бабарико, сообщает Tut.by. Были зафиксированы и проблемы с доступом на Youtube или к сервисам Google.
Как в самой Беларуси, так и за пределами страны на избирательных участках были отмечены большие очереди желающих проголосовать:
Белорусские выборы-2020: предыстория.
ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп кандидатов. Среди тех, кому отказали, был автор популярного YouTube-канала Сергей Тихановский: он отбывал 15 суток административного ареста и не смог подать документы лично. Тогда свою инициативную группу зарегистрировала его жена – Светлана Тихановская. 29 мая Сергей Тихановский был арестован в Гродно после инцидента на одном из предвыборных мероприятий его супруги. Его обвинили в нападении на сотрудника ОМОНа, Тихановский до сих пор находится в заключении.
18 июня были задержаны один из наиболее популярных претендентов на пост главы Беларуси – бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший инициативную группу отца. Им предъявили обвинения в ряде финансовых злоупотреблений, связанных с деятельностью Бабарико-старшего в "Белгазпромбанке". Оба до сих пор находятся в заключении.
14 июля белорусский Центризбирком закончил процесс регистрации кандидатов. Зарегистрировали действующего президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и еще трех менее известных кандидатов – Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую и Сергея Черечня. Виктору Бабарико и еще одному популярному претенденту, бывшему дипломату и основателю белорусского Парка высоких технологий Валерию Цепкало, было отказано в регистрации.
Избирательные штабы Бабарико и Цепкало объявили, что объединяют усилия со штабом Светланы Тихановской и выступают в ее поддержку. Символом оппозиционной предвыборной кампании стали три женщины – помимо самой Тихановской, бывшая замглавы штаба Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника. Их митинги и встречи с избирателями в июле – августе собирали рекордное для Беларуси число участников: на митинг в Минске, по данным организаторов, пришло около 60 тысяч человек.
Валерий Цепкало, опасаясь уголовного преследования, уехал вместе с детьми из Беларуси – вначале в Россию, потом в Украину. Отправила своих детей за пределы страны (по ее словам, в одно из государств Еворсоюза) и Светлана Тихановская.
В ходе предвыборной кампании белорусские власти применяли репрессивные меры по отношеию к сторонникам оппозиционных кандидатов – участникам "цепочек солидарности" с арестованными, митингов и пикетов. Были задержаны сотни людей.
4 августа, выступая с обращением к народу и депутатам белорусского парламента, Александр Лукашенко подверг резкой критике своих оппонентов и заявил, что "не отдаст" им страну.
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