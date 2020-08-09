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Лукашенко против всех. Завершается голосование на выборах в Беларуси

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию событий в Беларуси, где 9 августа выбирают президента. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, но на этот раз предвыборная кампания была весьма напряженной. Мы следим за завершением голосования, подсчетом голосов и реакцией на итоги выборов.

Портреты кандидатов в президенты Беларуси на одном из избирательных участков

Очереди на участках.

Тысячи людей стоят в очередях, стремясь проголосовать на выборах президента Беларуси 9 августа.

Центральный район Минска, избирательный участок №2:

Прага, огромная очередь у посольства Беларуси. Как сообщает побывавший там корреспондент Радио Свобода, в час успевали проголосовать не более 20 человек. Люди возмущены и составили петицию, требуя дать им возможность проголосовать после 20 часов, когда по закону должны закрыться участки.

Варшава, около двух тысяч белорусов пришли проголосовать в посольство:

"В ожидании перемен".

О происходившем в Беларуси накануне выборов – документальный фильм Дарьи Демура и Дарьи Герасименко в проекте Радио Свобода "Признаки жизни":

Основные события дня выборов.

Центризбирком Беларуси объявил, что досрочно на выборах проголосовало рекордное число избирателей – более 41%. Проголосовать досрочно граждане страны могли начиная с 4 августа. Правозащитники и представители оппозиции считают досрочное голосование одним из способов подтасовки результатов выборов: механизмов эффективного контроля за подсчетом голосов, поданных таким образом, нет.

В целом по официальным данным на 17 часов минского времени (оно совпадает с московским) на выборах проголосовали почти три четверти избирателей. Наиболее высокая явка в Могилевской бласти – более 80%, самая низкая – в Минске: менее 60%.

Проголосовали и все кандидаты в президенты. Александр Лукашенко заявил, что "обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит" и высказался о своих оппонентах так: "Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии". Лукашенко также заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских гражданах, задержанных в Беларуси незадолго до президентских выборов в этой стране. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты. Граждане России были задержаны под Минском 27 июля и впоследствии отправлены под арест, им вменяют в вину подготовку к беспорядкам.

Митинг сторонников Светланы Тихановской 2 августа
Митинг сторонников Светланы Тихановской 2 августа

Светлана Тихановская, проголосовав, отметила, что очень надеется на честный характер выборов: "Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы".

В день президентских выборов 9 августа возникли перебои с работой ряда интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильной работе мессенджеров, а также некоторых приложений. Не работал и ряд ресурсов оппонентов президента Александра Лукашенко, в том числе платформа "Зубр" и сайт политика Виктора Бабарико, сообщает Tut.by. Были зафиксированы и проблемы с доступом на Youtube или к сервисам Google.

Как в самой Беларуси, так и за пределами страны на избирательных участках были отмечены большие очереди желающих проголосовать:

Белорусские выборы-2020: предыстория.

ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп кандидатов. Среди тех, кому отказали, был автор популярного YouTube-канала Сергей Тихановский: он отбывал 15 суток административного ареста и не смог подать документы лично. Тогда свою инициативную группу зарегистрировала его жена – Светлана Тихановская. 29 мая Сергей Тихановский был арестован в Гродно после инцидента на одном из предвыборных мероприятий его супруги. Его обвинили в нападении на сотрудника ОМОНа, Тихановский до сих пор находится в заключении.

18 июня были задержаны один из наиболее популярных претендентов на пост главы Беларуси – бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший инициативную группу отца. Им предъявили обвинения в ряде финансовых злоупотреблений, связанных с деятельностью Бабарико-старшего в "Белгазпромбанке". Оба до сих пор находятся в заключении.

Задержание одного из участников оппозиционного пикета. Минск, 14 июля 2020 года
Задержание одного из участников оппозиционного пикета. Минск, 14 июля 2020 года

14 июля белорусский Центризбирком закончил процесс регистрации кандидатов. Зарегистрировали действующего президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и еще трех менее известных кандидатов – Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую и Сергея Черечня. Виктору Бабарико и еще одному популярному претенденту, бывшему дипломату и основателю белорусского Парка высоких технологий Валерию Цепкало, было отказано в регистрации.

Избирательные штабы Бабарико и Цепкало объявили, что объединяют усилия со штабом Светланы Тихановской и выступают в ее поддержку. Символом оппозиционной предвыборной кампании стали три женщины – помимо самой Тихановской, бывшая замглавы штаба Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника. Их митинги и встречи с избирателями в июле – августе собирали рекордное для Беларуси число участников: на митинг в Минске, по данным организаторов, пришло около 60 тысяч человек.

Лица опплозиционной предвыборной кампании: кандидат в президенты Светлана Тихановская (в центре) и ее соратницы Вероника Цепкало (слева) и Мария Колесникова (справа)
Лица опплозиционной предвыборной кампании: кандидат в президенты Светлана Тихановская (в центре) и ее соратницы Вероника Цепкало (слева) и Мария Колесникова (справа)

Валерий Цепкало, опасаясь уголовного преследования, уехал вместе с детьми из Беларуси – вначале в Россию, потом в Украину. Отправила своих детей за пределы страны (по ее словам, в одно из государств Еворсоюза) и Светлана Тихановская.

В ходе предвыборной кампании белорусские власти применяли репрессивные меры по отношеию к сторонникам оппозиционных кандидатов – участникам "цепочек солидарности" с арестованными, митингов и пикетов. Были задержаны сотни людей.

4 августа, выступая с обращением к народу и депутатам белорусского парламента, Александр Лукашенко подверг резкой критике своих оппонентов и заявил, что "не отдаст" им страну.

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