Лукашенко против всех. Завершается голосование на выборах в Беларуси

Основные события дня выборов.

Центризбирком Беларуси объявил, что досрочно на выборах проголосовало рекордное число избирателей – более 41%. Проголосовать досрочно граждане страны могли начиная с 4 августа. Правозащитники и представители оппозиции считают досрочное голосование одним из способов подтасовки результатов выборов: механизмов эффективного контроля за подсчетом голосов, поданных таким образом, нет.

В целом по официальным данным на 17 часов минского времени (оно совпадает с московским) на выборах проголосовали почти три четверти избирателей. Наиболее высокая явка в Могилевской бласти – более 80%, самая низкая – в Минске: менее 60%.

Проголосовали и все кандидаты в президенты. Александр Лукашенко заявил, что "обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит" и высказался о своих оппонентах так: "Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии". Лукашенко также заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских гражданах, задержанных в Беларуси незадолго до президентских выборов в этой стране. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты. Граждане России были задержаны под Минском 27 июля и впоследствии отправлены под арест, им вменяют в вину подготовку к беспорядкам.

Светлана Тихановская, проголосовав, отметила, что очень надеется на честный характер выборов: "Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы".

В день президентских выборов 9 августа возникли перебои с работой ряда интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильной работе мессенджеров, а также некоторых приложений. Не работал и ряд ресурсов оппонентов президента Александра Лукашенко, в том числе платформа "Зубр" и сайт политика Виктора Бабарико, сообщает Tut.by. Были зафиксированы и проблемы с доступом на Youtube или к сервисам Google.

Как в самой Беларуси, так и за пределами страны на избирательных участках были отмечены большие очереди желающих проголосовать: