Петь можно, но не всем. Как запрещали фестиваль в поддержку белорусов

Пока часть российских артистов выступают в Беларуси на пролукашенковском "Женском форуме" и выпускают песню с цитатой Лукашенко "Любимую не отдают", другие деятели культуры получают отказы на проведение концерта в поддержку пострадавших граждан Беларуси. "Партизан-фест" должен был пройти 28 сентября в клубе Live Stars, однако из-за давления на администрацию заведения концерт на этой площадке был отменен. Организаторы фестиваля рассказали, с какими проблемами они столкнулись и что будет дальше.

Пару недель назад обозреватель "Новой газеты" Ян Шенкман, автор текстов группы "Рабфак" Александр Елин и другие российские деятели культуры решили организовать благотворительный концерт в поддержку пострадавших граждан Беларуси – "Партизан-фест". Артисты выступили бы на этом концерте бесплатно, а собранные за билеты деньги пошли бы на помощь пострадавшим демонстрантам. В список выступающих вошли Андрей Макаревич, "Ромарио", Дмитрий Спирин из "Тараканов!", Шаов, "Аркадий Коц", "Рабфак" и многие другие исполнители.

Как отмечают организаторы, никто из музыкантов, которым предложили выступить, не отказался: некоторые не смогли принять участие, потому что в день "Партизан-феста" у них уже были запланированы выступления. Организаторам до сих пор пишут музыканты, которые хотели бы выступить на этом концерте. С продажей билетов тоже все было хорошо: за сутки были скуплены первые выставленные билеты – 150 штук.

За это время о проведении "Партизан-феста" оповестил оппозиционный телеграм-канал Nexta и другие белорусские ресурсы. Вскоре после этого организаторов и участников концерта начали поливать грязью некоторые российские СМИ. Не обошлось и без упоминания Украины, которую российские пропагандисты приплетают по поводу и без. В издании "Завтра" концерт в поддержку пострадавших белорусов назвали концертом в поддержку "беломайдана, в поддержку русофобов-змагаров (наследников коллаборационистов времён ВОВ) и вездесущих соросят". Автор РЕН ТВ Ричард Семашко посетовал, что "Макаревич-Кортнев-Спирин" не вступались за детей, женщин и стариков Донбасса. Но раз в центре Москвы можно провести такой концерт, то значит "Россия – это крайне демократичная и свободная страна. Никому в голову не придёт такой концерт отменить".

Но когда были выставлены на продажу последние 100 билетов, начались проблемы с площадкой. Клуб Live Stars, где должен был состояться концерт, отказался принять у себя артистов. Как отмечает Александр Елин, это произошло из-за давления на руководство клуба.

Естественно, Россия заняла позицию диктатора. За любого диктатора и против любых перемен – это охранительская позиция

"Пока мы ехали заключать договор в клуб, туда еще пришли люди в форме, и клуб оказался перед жестоким выбором. Вы понимаете, что это бизнес, который жесточайшим образом пострадал во время пандемии. Мы не имеем никакого права на грани финансового краха рисковать, что управа закроет клуб. Весь понедельник и вторник мы посвятили тому, что обшарили в Москве все клубы, которые более-менее подходили нам по формату", – говорит Елин.

В соцсетях клуба говорится, что фестиваль пройдет на более вместительной площадке.

"Сейчас клуб утверждает, что концерт перенесен из-за высокого спроса, а зал очень маленький. Это неправда, – говорит Ян Шенкман. – Нас на этой стадии вполне устраивало количество 250 человек плюс трансляция. Спрос действительно высокий, но никаких планов смены площадки у нас не было, пока нам не отказали".

Как рассказывает Елин, организаторы обзвонили порядка двадцати площадок. Все хозяева клубов уже знали, что это мероприятие в городе запрещено.

"Кто-то если не знал, говорил, что не может сейчас сказать "да", и нужно позвонить. А после этого отписывался, что принять не могут. Надо учесть, что вся эта система: клуб, музыканты, аппаратура, видеосъемка, – это все люди, которые практически полгода сидели без работы. За полгода они съели весь подкожный жир, и любой наш неосторожный шаг может привести к тому, что человека вообще из бизнеса уберут, что у него даже надежды не будет отбиться на будущих корпоративах", – говорит Елин.

Не найдя выхода из этой ситуации, организаторы фестиваля решили провести онлайн-концерт, но и для этого тоже нужна какая-то площадка. Тогда Елин позвонил своему давнему другу, который согласился принять концерт у себя на лужайке загородного дома.

"Но он же мне позвонил через час и сказал: "Саша, я позвонил своим кураторам знакомым, мероприятие не состоится ни в каком виде, и ты аккуратнее разговаривай по телефону. И если вы найдете место и уйдете от слежки, через какое-то время все равно приедут, и будет либо заминировано помещение, либо рубильником отключат ток. В общем, это мероприятие не состоится". У меня нет никаких оснований не доверять этому человеку, я с ним тысячу лет дружу. В тот момент я ехал договариваться с залом, и после этих слов просто развернулся и уехал, потому что мы не имеем права подставлять людей", – говорит Елин.

Способов давления на концертные площадки много, рассказывает солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Роспотребнадзор или МЧС легко могут закрыть клуб за несоответствие каким-то нормам.

Отмена или срывы концертов из-за давления силовых структур – далеко не новое явление. В 2018 году в регионах России массово отменяли концерты популярных музыкальных групп. Тогда руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщал , что в Федеральной службе безопасности России составлен черный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать. Например, в Новосибирске был отменен концерт группы IC3PEAK. Сообщалось, что "площадка сдалась" из-за неудачных переговоров организаторов с правоохранительными органами. Концерт группы в Перми также отменили, в Казани группа за день сменила три места проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить сразу после начала – из-за появления полицейских и сотрудников МЧС.

По словам организаторов "Партизан-феста", в клубах действует институт кураторов – это представители силовых структур, с которыми нужно советоваться перед организацией выступлений на спорные темы. Из какого именно ведомства эти кураторы – неизвестно. Шенкман отмечает – это то, что называется "товарищ майор".

"Я никогда об этом раньше не задумывался, а теперь я точно знаю, что любой клуб, когда он открывается, получает кучу разных разрешений, – говорит Елин. – Поскольку в клубе много народа, нужно чтобы кто-то следил за порядком. В силовых структурах клубу назначается куратор, который следит не только за тем, чтобы было достаточное количество охраны, но и за некой идеологической составляющей, если она вдруг выходит за рамки дозволенного. Видимо, он получает какие-то сигналы сверху о том, что можно, а что нельзя".

По словам Елина, хозяин клуба Live Stars изначально легко согласился на это мероприятие, потому что ему не могло прийти в голову, что концерт без каких-либо явных политических лозунгов может вызвать проблемы.

Россия всегда занимает позицию душителя свобод

Не так давно несколько российских артистов выступили в поддержку Александра Лукашенко: 17 сентября на Женском форуме "За Беларусь" в Минске, где появился и сам Лукашенко, выступил Николай Басков. До этого белорусы в соцсетях просили артиста отказаться от выступления, но слушать их он не стал. Также группа российских и белорусских поп-исполнителей записала песню и видеоклип в поддержку Лукашенко: в нем снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие.

Фамилия Лукашенко в песне не называется, однако в припеве звучит цитата из его предвыборного выступления: "Любимую не отдают" (речь идет о Беларуси).

Спеть в поддержку пострадавших граждан Беларуси оказалось значительно сложнее, чем в поддержку Александра Лукашенко.

"Ситуация странная, потому что власти настолько болезненно реагируют на концерт в зале на 300 человек. Мне казалось, что с высот государственной власти этого не видно вообще. Оказывается, из-за этого заводится огромная государственная машина", – говорит Шенкман.

Другой участник фестиваля, писатель и поэт Леонид Каганов, считает такую реакцию властей абсолютно неудивительной и даже логичной.

"Россия занимает в мире (я не знаю, принципиально она это делает или по привычке) самую инфернальную позицию по отношению к любым событиям. То есть если в какой-то стране происходит что-то с точки зрения цивилизованного человека неправильное, то Россия всегда занимает позицию диктатора, позицию угнетателя, позицию душителя свобод. Это было всегда со времен Советского Союза, потом был небольшой перерыв, но в последнее время путинская Россия именно этим и занимается. Мы поддерживаем Венесуэлу, Северную Корею, мы поддерживаем все режимы, где есть диктатор, из соображений, что потом они, возможно, помогут и нашему диктатору. Поэтому абсолютно неудивительно, что Россия занимает пролукашенковскую позицию и поддерживает его. При этом тут есть забавный момент, что Лукашенко изначально относился с большим подозрением к поддержке России. У него явно были мысли, не Россия ли срежиссировала эти протесты. Сейчас он изменил мнение и говорит, что это Прибалтика, Польша, но изначально он же поймал там каких-то засланных людей из России. И у России на самом деле были причины желать смены Лукашенко, потому что он, как большинство диктаторов, очень самовлюбленный и недоговороспособный. То есть договариваться с ним по поводу газа и других вопросов Путину явно было очень тяжело. Поэтому у России были причины хотеть смены Лукашенко на кого-то другого, с кем уже можно будет договариваться, ставить в зависимость от газа и так далее. Но, естественно, Россия заняла позицию диктатора. За любого диктатора и против любых перемен – это охранительская позиция. Поэтому абсолютно неудивительно, что Россия сейчас будет душить любую активность в поддержку Беларуси. Мне это кажется логичным".

Тема белорусских выборов и нелегитимности Лукашенко оказалась более запретной, чем тема политических заключенных в России

Алексей Кортнев, который планировал выступить на фестивале, предполагает, что, скорее всего, появилось какое-то негласное распоряжение о том, чтобы "эту тему никак не тиражировать и не педалировать в России". Несмотря на то что "Партизан-фест" не имеет никаких ярко выраженных политических лозунгов, тем не менее все боятся.

"Последнее время все вернулось к очень жестким ограничениям, жесткому форматированию, хотя если быть честным, то есть довольно большое количество независимых концертов, много удается сделать независимых программ. Это всегда требует некой решимости, но тем не менее в большинстве случаев удается. Я в своей жизни с запретами сталкивался очень редко. Только когда мои друзья, которые более политически активны, меня куда-то приглашают, и я чувствую, что сердце мое откликается на это, тут я сталкиваюсь с запретами. Так в обычной жизни никто ничего не запрещает из того, чем я хочу заниматься. Интересно, что тема белорусских выборов и нелегитимности Лукашенко оказалась более болезненной, более запретной, чем, например, тема политических заключенных в России. Я несколько раз участвовал в концертах, посвященных сбору средств для семей российских политзаключенных, и никто эти концерты не запрещал. В каком-то смысле это парадоксальная история, но мне кажется, что просто "наверху" резко перепугались из-за белорусского протеста и решили, что нужно завинтить гайки более жестко, чем это было раньше", – говорит Кортнев.

"Партизан-фест" пройдет в эфире телеканала "Дождь" 30 сентября в 22.00. Более того, теперь акция принимает общероссийский масштаб – 28 сентября организаторы фестиваля открывают марафон видеообращений российских артистов в поддержку жителей Беларуси. По подсчетам организаторов, уже несколько десятков артистов хотели бы высказаться на эту тему.

Деньги за проданные билеты на концерт обещают вернуть, а при желании их можно перевести семьям репрессированных белорусов.