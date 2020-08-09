Экзитполы: у Лукашенко 80%, у Тихановской около 7%

В Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах президента страны.

По данным государственных экзитполов, Александр Лукашенко набирает 79,7 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 6,8 процента, – сообщает государственное агентство БелТА.

Белорусские власти не допустили на эти выборы независимых наблюдателей и представителей европейских структур, наблюдающих за выполнением демократических норм.

Выборы уже были признаны состоявшимися, явка на них, по официальным данным, превысила необходимый порог в 50 процентов. По данным на 18:00 по Минску (время совпадает с московским), явка составила 79 процентов. Предварительные итоги голосования должны быть оглашены в понедельник, 10 августа.

Избирательные участки закрылись по всей стране в 20:00. На некоторых из них люди не успели проголосовать, напоминает Tut.by. Гражданские активисты организовали свои экзитполы, их результаты пока не представлены. Оппозиция отмечала многократное завышение явки на предварительных выборах, что может считаться базой для массовых фальсификаций итогов голосования.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, на 18 участках за пределами Белоруссии согласно проведённому там независимому экзитполу, Тихановская получает более 70 процентов голосов, а Лукашенко около 10.

В Москве, где очередь у посольства Белоруссии растянулась более чем на километр и где не все желающие смогли проголосовать, экзитпол даёт Тихановской более 78 процентов голосов, – сообщает телеграм-канал Nexta.

Оппозиция пока не обнародовала результаты параллельного подсчёта голосов, который она ведёт.

7 августа в Белоруссии были задержаны журналисты телеканала "Настоящее время", все трое были выдворены из страны. 9 августа в Минске была задержана репортёрская бригада телеканала "Дождь".

Таким образом, белорусские власти приняли меры для недопущения к подсчёту голосов представителей белорусской общественности и журналистов независимых медиа, что лишь усиливает подозрение, что, как и в прежние годы, результаты голосования белорусских избирателей могут подвергаться фальсификациям.



Нынешние выборы – шестые за всю историю независимой Беларуси. О том, каким образом Лукашенко удавалось каждый раз становиться победителем президентской гонки, – читайте в специальном информационном выпуске на сайте Радио Свобода.