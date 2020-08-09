В городах Белоруссии начались протесты. В Минске ОМОН задерживает людей

В Белоруссии начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и объявленных предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий президент побеждает.

Интернет в Белоруссии весь день работает с перебоями.

В Минске на улицы, по поступающим сообщениям, вышли тысячи людей. Корреспондент "МБХ медиа" в Минске сообщает, что задержания проходят по всему городу. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию событий в Белоруссии:

На проспект Победителей прибыли пять автобусов с ОМОНовцами, которые начали разгонять собравшихся. Жители Минска собираются у своих участков, чтобы после окончания подсчета голосов направиться к стеле "Минск город-герой".

У самой стелы происходят столкновения между полицией и протестующими. В телеграм-канале Nexta опубликованы видео, на которых предположительно запечатлены взрывы светошумовых гранат. О пострадавших пока не сообщается.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, спонтанные акции протеста проходят и в некоторых других городах - в том числе Бресте, Витебске, Могилёве, Гродно, там задержаны от нескольких человек до нескольких десятков.

Согласно официальным экзитполам, Лукашенко набирает около 80 процентов голосов избирателей, а его основная соперница Светлана Тихановская - около 7 процентов. В телеграм-каналах и твиттере публикуются фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал несколько избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.

Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола - и первые предварительные результаты ЦИК Белоруссии, согласно которым Лукашенко лидирует с большим отрывом - сфальфицированы.