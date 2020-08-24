Как диктаторы борются за свою власть? Обсуждают Владимир Рыжков, Константин Янкаускас, Валерий Цепкало. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30799827.html
Другие материалы
-
24 августа 2020
Лицом к событию. Выбить Навального, отстреливаться до конца?
-
21 августа 2020
Лицом к событию. Спасти Навального от врачей?!
-
20 августа 2020
Лицом к событию. Кто хочет убрать Алексея Навального?
-
19 августа 2020
Лицом к событию. Зачем мне Меркель? У меня есть Путин!
-
-
17 августа 2020
Лицом к событию. Агония "последнего диктатора Европы"?