Время Свободы: В кого Лукашенко собирается стрелять?

В Минске прошел очередной митинг протеста против фальсификаций на выборах, Александр Лукашенко появился перед камерами с автоматом***Владимир Кара-Мурза-младший об отравлении Алексея Навального и других оппозиционных российских политиков*** Тридцать лет назад умер писатель Сергей Довлатов