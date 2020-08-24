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Время Свободы: В кого Лукашенко собирается стрелять?

Время Свободы: В кого Лукашенко собирается стрелять?
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Время Свободы: В кого Лукашенко собирается стрелять?

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В Минске прошел очередной митинг протеста против фальсификаций на выборах, Александр Лукашенко появился перед камерами с автоматом***Владимир Кара-Мурза-младший об отравлении Алексея Навального и других оппозиционных российских политиков*** Тридцать лет назад умер писатель Сергей Довлатов

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