Белоруссия: правозащитники сообщают о погибшем и десятках раненых

В больницах Минска находятся десятки участников акции протеста против официальных итогов выборов президента Белоруссии, пострадавших в столкновениях с милицией в ночь на понедельник. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным центра, один человек погиб. Правозащитники утверждают, что он получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда автозака на людей. О наезде автомобиля и о том, что несколько человек были ранены, сообщали журналисты ряда изданий независимо друг от друга, впоследствии появилось видео инцидента.

В МВД Белоруссии отрицают гибель человека во время столкновений. "У нас нет погибших" - сообщила Белорусской службе Радио Свобода представитель ведомства.

Также, по данным центра "Весна", задержаны были более 200 человек, из них около 140 - в Минске. Часть из них была задержана ещё до начала столкновений - это наблюдатели, которых удалили с участков. Это не окончательные данные.

Спонтанные уличные акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии после объявления итогов официальных экзитполов, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал на выборах около 80 процентов голосов. Участники протестов считают результаты голосования сфальсифицированными. В Минске и ряде других городов произошли столкновения с ОМОНом, который использовал спецсредства, в том числе водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты. Официальных данных о числе пострадавших, в том числе сотрудников милиции, и задержанных пока нет. Власти объявили о возбуждении уголовного дела по статье о массовых беспорядках.