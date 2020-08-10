Информационную систему "Безопасный город" для МЧС планируют разработать структуры "Росатома", Федеральной службы охраны и совместное предприятие "Ростеха" и "Ростелекома", пишет "Коммерсант". Общая стоимость проекта может достигнуть 97 млрд рублей.

Как уточняет газета, Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" направила письмо в администрацию президента с просьбой не допустить монополизации разработки "Безопасного города". "Передача такого огромного количества задач одному исполнителю, как правило, приводит к снижению эффективности их реализации хотя бы в силу наличия отраслевых специфик. И одновременно ведет к консолидации огромного количества бюджетных ресурсов в одних руках", — сказал изданию исполнительный директор Ассоциации Ренат Лашин.

МЧС планирует создать информационную систему, которая станет единым контуром баз данных министерства и объединит разрозненные IT-системы. В 2021–2022 годах проект будет стоить 14 млрд рублей, до 2030 года — 97 млрд рублей. МЧС уже выделило 690 млн руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В качестве единственного поставщика хочет выступить структура ФСО — "НТЦ "Система". Контракт на доработку "Безопасного города" хотят получить и структуры Росатома", утверждает собеседник издания, близкий к обсуждению проекта. По его словам, речь идет о "Русатом Инфраструктурные решения". "Да, мы рассматриваем такую возможность. Для нас это будет, по сути, продолжением работы, которую мы ведем сейчас на уровне муниципалитетов и ряда регионов",— сказали "Коммерсанту" в компании.

В распоряжении издания есть проект доклада МЧС президенту по обоснованию выбора единственного поставщика, направленный на согласование в правительство. В нем говорится, что наиболее предпочтительным кандидатом на разработку информационной системы МЧС считает "Национальные технологии". Это совместное предприятие концерна "Автоматика" "Ростеха" и "Центра хранения данных" "Ростелекома".