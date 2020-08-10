В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч

За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.



Это минимальный суточный прирост с 23 апреля, когда были выявлены 4774 новых заболевших COVID-19. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Москве – 694, умерли 13 пациентов, выздоровели 898.

Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 892 654.

Согласно сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки умерли 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, а общее число жертв COVID-19 в России за весь период пандемии достигло 15 001.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а её данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта; в целом, в российскую статистику смертей от COVID-19 включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.