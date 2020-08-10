Тихановская: "Считаю себя победителем на выборах". ВИДЕО

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признаёт официальные предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. "Считаю себя победителем на выборах" - сказала Тихановская на пресс-конференции в её штабе в Минске.

По словам Тихановской, её мнение опирается на данные "реальных протоколов" со множества избирательных участков, согласно которым она опережает Лукашенко. Официальные результаты она считает сфальсифицированными.

Тихановская сказала, что не намерена покидать страну. По её словам, она сама не участвует в уличных акциях протеста, поскольку считает, что её выход на улицу "приведёт к эскалации конфликта". Своих сторонников она призвала продолжать мирные акции протеста и отметила, что призывает Лукашенко и власти к диалогу, чтобы избежать насилия.

По словам кандидата, она не ожидала, что власти пойдут на жёсткий разгон участников акций протеста.

Накануне - после объявления данных официального экзитпола о победе Лукашенко - во многих городах Белоруссии люди вышли на улицы в знак протеста. В некоторых городах произошли столкновения с милицией, особенно серьёзные в Минске, где пострадали десятки людей и, по неподтверждённым официально данным, один погиб.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко на выборах получил 80 процентов голосов, а Тихановская менее 10.

Тихановская - жена известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас арестован. Она выдвинулась кандидатом после отказа её мужу в регистрации и была зарегистрирована как единственная из видных оппозиционных кандидатов. После этого её поддержали многие оппоненты Лукашенко.

По словам соратницы Тихановской Марии Колесниковой, сторонники кандидата готовы к долгосрочному протесту. "Всё только начинается" - сказала она.