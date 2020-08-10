МВД Белоруссии: 3 тысячи задержанных, 100 пострадавших, погибших нет

МВД Белоруссии сообщило официальные данные о числе задержанных и пострадавших участников акций протеста против президента Александра Лукашенко и его объявленной победы на выборах президента страны.

По данным МВД, в ночь с 9 по 10 августа 2020 года акции протеста прошли в 33 городах, за участие в несогласованных массовых мероприятиях задержаны около 3 тысяч человек, причём большая часть - не в Минске, а в других городах.

В пресс-службе ведомства утверждается, что в столкновениях с милицией пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Некоторые госпитализированы.

Утверждается, что в Минске и Пинске собравшиеся вели себя агрессивно, а против них "боевое оружие не применялось". О других спецсредствах ничего не сообщается. Из видеозаписей и сообщений следует, что милиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.

В сообщении МВД также говорится, что погибших в результате столкновений нет. Правозащитный центр "Весна" ранее сообщал об одном погибшем в результате наезда полицейского автомобиля в Минске. Эта информация пока не подтверждена.

Вышедшие на улицы граждане Белоруссии протестовали против официальных предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко одержал победу. Оппозиция считает итоги голосования сфальсифицированными. Оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что считает их победителем себя, и призвала власти к диалогу.