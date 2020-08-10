В Гонконге по закону о нацбезопасности арестован Джимми Лай

В Гонконге арестован медиамагнат Джимми Лай. Его подозревают в нарушении недавно принятого китайским парламентом закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными державами. Об этом сообщил в твиттере исполнительный директор медиагруппы Лая Марк Саймон.
По сообщению газеты South China Morning Post, вместе с Лаем задержаны двое его сыновей, а также несколько сотрудников принадлежащей ему либеральной газеты Apple Daily. В доме Лая, его сыновей и редакции прошли обыски.
71-летний Джимми Лай – активный сторонник протестов в Гонконге против влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом.
Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления материкового Китая.
- Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
- Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.
- Гонконг управлялся Великобританией до 1997 года, пока не был передан Китаю при условии сохранения в городе особых административных правил. В последние годы город испытывает давление со стороны Пекина, гонконгская оппозиция заявляет, что правящая в Китае компартия отходит от продекларированного принципа "одна страна – две системы".
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