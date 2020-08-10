В Гонконге по закону о нацбезопасности арестован Джимми Лай

В Гонконге арестован медиамагнат Джимми Лай. Его подозревают в нарушении недавно принятого китайским парламентом закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными державами. Об этом сообщил в твиттере исполнительный директор медиагруппы Лая Марк Саймон.

По сообщению газеты South China Morning Post, вместе с Лаем задержаны двое его сыновей, а также несколько сотрудников принадлежащей ему либеральной газеты Apple Daily. В доме Лая, его сыновей и редакции прошли обыски.

71-летний Джимми Лай – активный сторонник протестов в Гонконге против влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом.

Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления материкового Китая.