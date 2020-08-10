ЕС критикует власти Белоруссии за насилие против демонстрантов

Европейский Союз осудил "непропорциональное и неприемлемое государственное насилие" против участников акций протеста в Белоруссии. В заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и члена Еврокомиссии, ответственного за расширение Евросоюза, Оливера Варгели говорится о том, что в результате применения силы, по сообщениям, погиб один человек и многие были ранены (МВД Белоруссии утверждает, что погибших нет). ЕС призвал также освободить всех задержанных.

Представители Евросоюза призвали к тщательному подсчёту голосов на выборах президента, так чтобы опубликованные результаты отражали реальное волеизъявление белорусского народа.

Ранее премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий призвал лидеров ЕС собраться на срочный саммит для того, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, где сотрудники правоохранительных органов в ночь на понедельник разогнали участников акций протеста против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Ряд стран ЕС выступили с жёсткими заявлениями в адрес властей Белоруссии. Представитель правительства Германии заявил, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты демократических выборов. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус высказал мнение, что выборы не были честными и свободными. Такой же позиции придерживается МИД Чехии, который также призвал власти Белоруссии уважать свободу собраний. Глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен написала, что преследование мирных протестующих "не должно иметь места в Европе".

Предыдущие выборы, на которых побеждал Лукашенко - кроме самых первых, в 1994 году - страны ЕС не признавали свободными и демократическими.

По официальным данным - с которыми не согласна оппозиция - Лукашенко набирает около 80 процентов голосов. С победой на выборах его поздравили лидер Китая, президенты России и Казахстана.