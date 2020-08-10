Нарушение эмбарго? Чешские гранаты против белорусских протестующих

Как сообщает белорусское издание NEXTA, минувшей ночью в ходе протестов в Минске погибли три человека – и один из них умер от ожогов, полученных от попадания в него светошумовой гранаты, одной из массово примененных милицией. Протестующие в Минске уже опубликовали фотографии этих гранат, на них можно прочитать надпись по-чешски Zásahová výbuška P1. Против Беларуси действуют санкции на поставки оружия и средств, используемых для подавления протестов, а Чехия является членом Евросоюза и должна условия эмбарго выполнять. Официальные лица в Беларуси информацию о гибели людей во время столкновений демонстрантов с милицией не подтверждают.

Сотрудник министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова в интервью Радио Свобода заявила, что лицензию на поставки светошумовых гранат в Белоруссию МИД не выдавало, так как с 2011 года действует эмбарго на подобные поставки, распространяющееся на все страны ЕС. "В данном случае либо речь идёт о нелегальном вывозе, либо же о поставках, которые осуществлялись до введения эмбарго в 2011 году", – отметила Штихова. На фотографиях, опубликованных белорусскими блогерами, видно, что на гранатах указана дата "2012 год", однако непонятно, идет ли речь о годе изготовления, либо о сроке годности. Современные светошумовые гранаты того же производителя выпускаются в новой упаковке, однако ранее действительно производились в алюминиевом корпусе: в 2005 году такие же светошумовые гранаты применялись и в Чехии.

По словам Штиховой, министерство промышленности и торговли, скорее всего, проверит обнародованные блогерами факты. Однако, по её словам, для начала нужно определить аутентичность опубликованных фотографий: "Чехия, как и все страны ЕС, выполняет условия эмбарго, которое действует уже более чем десятилетие. Недавно эмбарго было продлено до 28 февраля 2021 года". В документе, обнародованном на сайте Совета Европейского союза, говорится, что эмбарго распространяется как на поставки вооружения, так и на предметы, которые могли бы "использоваться для внутренних репрессий". В министерстве промышленности и торговли Чехии подчеркивают, что Чехия условия эмбарго выполняет, а гранаты могли попасть в Беларусь либо перед тем, как были введены санкции, либо из третьих стран, что исключить, в случае их согласия на такие поставки, невозможно.

Светошумовые гранаты, обнаруженные в Минске, производит чешская компания ZEVETA AMMUNITION. Она занимается производством и продажей различных светошумовых и газовых гранат для полиции и охранных компаний, а также некоторых видов оружия, например, боевых ручных гранат. Ее сотрудники отказались ответить на вопрос Радио Свобода о том, поставлялись ли светошумовые гранаты Zeveta в Беларусь. При этом в комментарии чешской газете Lidové noviny компания написала, что "поставки военного материала в Беларусь никогда не осуществляла". Производство такого вооружения было начато в 1936 году и в социалистический период оно было частью крупнейшей в Чехословакии оружейной фирмы Zbrojovka Brno. В 1991 году для приватизации эту фирму разделили на отдельные предприятия, и ZEVETA Bojkovice попала в собственность немецкой компании ALBO SCHLENK. В результате реструктуризации появилось акционерное общество, частью которого и является ныне ZEVETA AMMUNITION.

В Чехии светошумовые гранаты P1 продаются в оружейных магазинах. Их разрешается приобретать по достижении 21 года и пройдя специальный тренинг – они доступны на многих сайтах по продаже оружия. Стоимость одной такой гранаты в рознице – 30 евро.

До октября 2015 года в отношении Беларуси действовали более обширные санкции, введенные как Евросоюзом, так и США. Они касались нескольких государственных корпораций, а также президента Александра Лукашенко и близкого ему круга политиков (всего около 170 человек, на которых распространялся запрет на путешествия в страны ЕС и США, а также режим замораживания активов).

В августе 2015 года Лукашенко принял решение освободить из тюрем шесть политических заключенных, осужденных за участие в массовых беспорядках после президентских выборов 2010 года: Евгения Васьковича, Николая Дедка, Игоря Олиневича, Артема Прокопенко, Юрия Рубцова и Николая Статкевича. Статкевич был самым заметным соперником Лукашенко на выборах 2010 года – его арестовали вечером в день голосования, а в мае 2011 года осудили на шесть лет лишения свободы якобы за организацию массовых беспорядков. Статкевич свою вину не признал и заявил, что отказался писать заявление о помиловании, так как не считает себя виновным. Несмотря на это, и он оказался на свободе. После этого решения ЕС и США отменили большую часть санкций, даже несмотря на то, что результаты президентских выборов в Беларуси 2001-го, 2006-го и 2010 годов, на которых побеждал Лукашенко, мировое сообщество так и не признало.

Светошумовые гранаты рассматриваются как средства личной охраны для сил безопасности – так о них говорится и на сайте чешской компании ZEVETA AMMUNITION. Там же отмечено, что P1 не может убить человека и даже что её использование не приводит к ранениям. Однако на практике дело обстоит иначе, демонстранты получали ранения от P1, в том числе и в самой Чехии.

В 2005 году P1 применяли для разгона участников фестиваля электронной музыки CzechTek. Тогда чешские СМИ тоже публиковали снимки людей, тяжело пострадавших в результате использования гранат, а действия полиции подвергли критике. Участники фестиваля начали собственное расследование действий органов правопорядка и, в частности, сосредоточились на действии светошумовых гранат. Сотрудник химическо-технологического факультета Пардубицкого университета Милослав Крупка тогда рассказал, что светошумовые гранаты содержат небольшое количество пиротехнической пыли, которая служит для создания сильного акустического и светового эффекта, сходного с тем, который появляется при взрыве ручной гранаты, но не с такими трагическими последствиями. Это делается для временного ослепления и запугивания. Тем не менее в радиусе до двух метров от взрыва, по словам Крупки, взрывная волна может повредить слух.

В 2006 году P1 стали поводом для расследования действий чешской полиции в Остраве: они применялись во время одного из мероприятий для общественности. Полицейские тогда хотели показать свои умения публике и при использовании гранаты поранили двух зрителей. Женщина получила ожоги первой степени, а у мужчины начались проблемы со слухом.