"Беларусь – мы с тобой!", – скандируют активисты на митинге в Хабаровске

В Хабаровске в понедельник прошёл очередной митинг в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. К лозунгам активистов добавилась тема поддержки протеста в Белоруссии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Участники, как обычно, устроили шествие по городу, а затем собрались на митинг у здания регионального правительства. В акции приняли участие порядка 80 жителей.​

Активисты скандируют: "Нам Фургал надежду дал!", "Партию Едро – в помойное ведро!", "Беларусь – мы с тобой!". Несколько участников митинга пришли на акцию с флагом Белоруссии.

Собеседник Сибирь.Реалии из числа участников акции при этом отмечает, что некоторые жители против того, чтобы "смешивать" две темы – российскую и белорусскую повестки. Он добавил, что в любом случае происходящее в Белоруссии горожане активно обсуждают.