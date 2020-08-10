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"Беларусь – мы с тобой!", – скандируют активисты на митинге в Хабаровске

В Хабаровске в понедельник прошёл очередной митинг в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. К лозунгам активистов добавилась тема поддержки протеста в Белоруссии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Участники, как обычно, устроили шествие по городу, а затем собрались на митинг у здания регионального правительства. В акции приняли участие порядка 80 жителей.​

Активисты скандируют: "Нам Фургал надежду дал!", "Партию Едро – в помойное ведро!", "Беларусь – мы с тобой!". Несколько участников митинга пришли на акцию с флагом Белоруссии.

Собеседник Сибирь.Реалии из числа участников акции при этом отмечает, что некоторые жители против того, чтобы "смешивать" две темы – российскую и белорусскую повестки. Он добавил, что в любом случае происходящее в Белоруссии горожане активно обсуждают.

  • Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
  • В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России". После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах с 11 июля каждый день проходят митинги и пикеты, которые не согласуются с властями. По субботам проходят шествия с участием тысяч людей.
  • Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". После назначения нового врио главы края Михаила Дегтярёва митингующие потребовали отставки президента России Владимира Путина.

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