Светлана Тихановская обжаловала итоги выборов президента Белоруссии. ВИДЕО

Белорусский кандидат на пост президента Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики на официальные результаты голосования. Она заняла второе место на выборах президента Белоруссии, напоминает корреспондент РБК.

По официальным данным, она набрала 10,09 процента, действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,08 процента. Итоговая явка составила 84,17 процента. Оппозиция не согласна с такими результатами.

Тихановская требует признать недействительными итоги и провести повторный подсчёт голосов. «Я хочу выразить свою поддержку всем пострадавшим (в уличных протестах). Мы поможем всем пострадавшим в этой ситуации», — заявила она.