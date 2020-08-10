В Минске возобновились протесты после президентских выборов

Вечером в понедельник в Минске возобновились столкновения милиции и других силовых органов с протестующими, которые считают, что результаты голосования фальсифицированы в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

При этом журналисты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лосенко, задержанные в ходе освещения протестов в Минске, отпущены на свободу, сообщает Sputnik.

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По официальным данным, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко – 80,08 процента. За главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, утверждают официальные результаты. Она с этим не согласна.